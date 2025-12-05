Coca Cola FEMSA elige a Tres de Febrero para abrir un nuevo centro de distribución

Sigue expandiéndose la lista de grandes empresas que desembarcan en Tres de Febrero gracias a sus políticas de bajos impuestos y alivio fiscal. Coca Cola FEMSA anunció Nuevo Norte, su nuevo centro de distribución que está en el Parque Logístico de Camino del Buen Ayre .

"Es un gran crecimiento para la producción y el trabajo del municipio. También es un orgullo saber que de acá salen muchos productos que se consumen en el AMBA", comentó el intendente Diego Valenzuela .

Su arribo es parte del plan de inversión anunciado por el Sistema Coca Cola y su objetivo es modernizar la operación en Argentina, contemplando ampliaciones de capacidad productiva, mejoras logísticas y avances en infraestructura a lo largo del país.

"Estamos preparados para el volumen del futuro en este espacio que es mucho más cómodo, y que realmente nos hace trabajar de una manera mucho más segura", resaltó Darío Mollo, Gerente de Distribución.

El nuevo predio ocupa 89.900 metros cuadrados, cuenta con una capacidad de almacenamiento de 11.000 pallets e ingresarán más de 130 camiones por día. Además, dispone de una bodega ampliada, dos patios operativos, nuevas dársenas y áreas de maniobra optimizadas. También tiene oficinas administrativas, comedor y vestuarios.

Lo que hace único a Nuevo Norte es que la totalidad de la energía que requiere su operación proviene de los 750 paneles solares ubicados estratégicamente en los techos de 120 cocheras, todo con una capacidad de 400 kwh.

Asimismo, el centro opera con una flota de autoelevadores eléctricos y cuenta con una planta de tratamiento de efluentes. En cuanto a la seguridad, el predio dispone de una red de incendios con tanque de abastecimiento propio y externo, así como de vialidades internas diseñadas para mejorar la circulación y reforzar la seguridad operativa.

Coca Cola FEMSA se suma a la llegada de Mercado Libre hace unos meses, que ya está operando en el mismo espacio logístico y generando puestos de trabajo. “Con la baja de impuestos y la simplificación de trámites las inversiones llegan y los resultados están a la vista de todos“, concluyó el jefe comunal.