Cerró una multinacional tabacalera en Jujuy y despidió a 120 personas

La empresa tabacalera de origen estadounidense, Alliance One, decidió cerrar su planta de acopio de la localidad de Perico, en Jujuy, por lo que avanzó con los despidos y dejó sin trabajo a 120 personas.

Se trata de un caso más de empresas extranjeras que deciden dejar el país a causa de la crisis del consumo interno. En el caso de la localidad del norte del país, se trata, además de una de las principales empleadoras.

No obstante, tal como sucedió en otras oportunidades, es posible que las operaciones las absorba la Cooperativa Jujeña del Tabaco, fruto de la estrategia de tercerización de la empresa internacional.

En mayo pasado, directivos de Alliance One y de la Cooperativa ya se habían reunido en mayo pasado para viabilizar ese proceso y ceder el procesamiento de alrededor de 12.000 toneladas de tabaco Virginia, Burley y Criollo.

Planta de tabaco Planta de tabaco Shutterstock Desde el Sindicato de Obreros del Tabaco (SOT) llamaron la atención por el impacto social que la decisión tendrá en la zona. Su secretario general, Roberto Pérez, dijo que "las familias se van a quedar sin sus fuentes de trabajo, y eso debería preocupar a toda la sociedad" y confirmó que están controlando la entrega de telegramas de despido para que las indemnizaciones se realicen de acuerdo a lo que marca la ley.