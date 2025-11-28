Cepo cambiario: flexibilizan una norma para inversores extranjeros.

La Comisión Nacional de Valores aflojó las condiciones del cepo cambiario para que los inversores del exterior operen en la Argentina.

El Gobierno avanzó un paso más en el desmantelamiento de las restricciones cambiarias y en la búsqueda de normalizar el funcionamiento del mercado financiero. Este viernes por la tarde, la Comisión Nacional de Valores (CNV) aflojó las condiciones para que los inversores del exterior operen en la Argentina, aunque aún persisten ciertas excepciones.

Actualmente, los no residentes enfrentan un tope diario de $200 millones para transferir valores negociables a entidades depositarias fuera del país. No obstante, desde ahora ese límite dejará de regir cuando se trate de instrumentos emitidos por el Tesoro Nacional —sin importar la ley aplicable ni el plazo de amortización— siempre que hayan sido adquiridos mediante la reinversión de pagos de capital o intereses provenientes de otros bonos previamente suscriptos.

Cepo cambiario: flexibilizan norma “Continuamos quitando restricciones; es un trabajo que hacemos de manera constante en línea con la política del Gobierno Nacional y los objetivos de nuestra gestión. Hace casi dos años nos propusimos como uno de los objetivos de corto plazo impulsar la normalización del mercado de capitales. Hoy lo seguimos cumpliendo, removiendo trabas innecesarias que obstaculizan la operatoria”, dijo Roberto Silva, presidente de la CNV.