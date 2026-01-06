Carne y leche: en 2025 mejoraron la producción, el consumo y las exportaciones

De acuerdo con el informe Balance cárnico y lácteo 2025, elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario ( BCR ), la producción , el consumo y las exportaciones de carne y leche , se recuperaron o mejoraron en conjunto, aunque con comportamientos dispares.

En el plano productivo, la faena bovina totalizó 12,4 millones de cabezas entre enero y noviembre de 2025, un 1,9% menos que en igual período del año anterior y levemente por debajo del promedio de los últimos cinco años. Aun así, se mantuvo en niveles históricamente altos, con indicadores compatibles con una fase de liquidación, como una elevada tasa de extracción y una alta participación de hembras en la faena. Para el cierre del año, el informe estima una faena total cercana a 13,5 millones de cabezas.

Pese a la leve caída en el número de animales, la producción de carne bovina prácticamente igualó la de 2024 gracias a una mejora en la productividad. El peso promedio alcanzó los 231,3 kilos, casi tres kilos más que el año previo, impulsado por precios firmes y buenas condiciones climáticas que alentaron a los productores a aumentar el peso del ganado antes de enviarlo a faena. Así, la producción total de 2025 se habría mantenido cerca de los 3,1 millones de toneladas.

El sector aviar mostró un desempeño expansivo: la faena de pollos alcanzaría los 753 millones de cabezas en todo el año, con un crecimiento interanual del 1,9%, mientras que la producción se ubicaría en torno a los 2,3 millones de toneladas, un 2,2% más que en 2024 y que el promedio del último lustro. El mayor consumo interno fue el principal motor de este crecimiento.

En el caso del porcino, 2025 es el decimoquinto año consecutivo de aumento productivo. Se estima una faena de 8,4 millones de cabezas y una producción de 809.000 toneladas, un 3% más que el año anterior y casi 12% por encima del promedio de los últimos cinco años. En conjunto, las tres cadenas cárnicas cerrarían el año con una producción total de 6,3 millones de toneladas, consolidando una tendencia positiva de largo plazo.

En el sector lácteo, en tanto, también hubo una recuperación relevante. La producción de leche entre enero y noviembre alcanzó los 10.572 millones de litros, un 10,2% más que en igual período de 2024, y se proyecta que el año cierre cerca de los 11.600 millones de litros, uno de los niveles más altos de la última década.

También la producción de lácteos industrializados mejoró. Superó los 1,05 millones de toneladas hasta octubre, con un crecimiento interanual del 11%, destacándose rubros como leches en polvo, quesos, yogures, manteca y dulce de leche.

Consumo: más pollo y cerdo

En el frente del consumo interno, el informe destaca una mejora generalizada. El consumo per cápita de carne bovina se recuperó hasta los 48,6 kilos por habitante, un 1,6% más que en 2024, aunque aún por debajo del promedio de los últimos cinco años. No obstante, el pollo y el cerdo siguen mejorando y alcanzaron máximos históricos, con consumos de 46,8 y 18,4 kilos por habitante, respectivamente.

El encarecimiento relativo de la carne vacuna frente al pollo y al cerdo impulsó la demanda de estas alternativas. De este modo, el consumo total de carnes trepó a 113,8 kilos por habitante, unos 3,7 kilos más que el año anterior, profundizando una tendencia de largo plazo hacia una canasta proteica más diversificada.

En el sector lácteo, el consumo de leche también mostró una recuperación. Entre enero y octubre se promediaron 186 litros por habitante, un 8,8% más que en 2024, aunque hacia el cierre del año se anticipa una desaceleración de la demanda, especialmente en productos de mayor valor agregado.

Exportaciones: menos volumen, más dólares

El comercio exterior fue uno de los puntos sobresalientes del año. Aunque el volumen exportado de carne bovina cayó 8,7% interanual entre enero y noviembre, hasta 789.000 toneladas, el fuerte aumento de los precios internacionales permitió alcanzar un récord histórico en valor. Las exportaciones del complejo de carne y cueros bovinos sumaron US$ 4.269 millones en once meses y cerrarían 2025 en torno a US$ 4.600 millones, el mayor registro en dólares corrientes.

El sector aviar, en cambio, registró una caída en los envíos externos por mayor consumo interno y el impacto transitorio de un brote de influenza aviar, mientras que el aporte porcino siguió siendo marginal. El complejo lácteo, por su parte, exportó más de 337.000 toneladas hasta noviembre, con un crecimiento del 16,3% en valor, y podría cerrar el año con ingresos cercanos a US$ 1.400 millones.

El informe subraya que este desempeño estuvo favorecido por los cambios normativos en derechos de exportación. La reducción y eliminación de retenciones dispuesta entre 2024 y 2025 mejoró la competitividad de las cadenas cárnicas y lácteas, marcando —según la BCR— un rumbo clave para sostener el crecimiento productivo y exportador en los próximos años.