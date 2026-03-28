Beltrán Briones: "El empresario es un héroe"

En su segundo paso por MDZ , Beltrán Briones llega al estudio, no solo como desarrollador inmobiliario reconocido en todo el país, sino también como autor consagrado del libro más vendido en diversas plataformas online: El Método Briones. ¿Piensa Beltrán Briones 24/7 en Real Estate? ¿Cuál es el lugar qué ocupa el dinero en su trabajo? ¿Y cuánto hay de una ambición que va más allá de las cifras que se puedan ganar? Estas fueron algunas de las preguntas que respondió el empresario joven del momento en esta entrevista exclusiva con MDZ .

- Beltrán, estás con tu nuevo libro. Éxito en ventas, libro físico, audiolibro... también en Mercado Libre. ¿En otras plataformas también lo tenés? -Mirá, ya es el más vendido de MercadoLibre, ya es el más vendido de no ficción de Cúspide, el más vendido de no ficción de Yenny y ya es el audiolibro de negocio más vendido de Amazon. Después está en Buscalibre para otros países. Obviamente el número uno en ventas. La verdad que explotó.

- Éxito en ventas y escrito, según un video tuyo, en seis horas más o menos. - Deben haber sido diez horas netas de mi tiempo. Básicamente el libro tiene 18 capítulos. La idea de cada capítulo me surge a partir de la cantidad de mensajes que la gente me manda. La gente me manda mensajes preguntándome cosa. Me fije cuáles son las cosas que más preguntaban y cada una de esas cosas fue cada uno de los capítulos. Y una vez definidos los capítulos, simplemente mandaba notas de voz, me transcribía toda la nota de voz entera y luego yo iba depurando. Por ahí eran diez carillas y la dejaba en cuatro carillas, bien resumido. Y cortaba cortaba todas las boludeces propias del lenguaje. Entonces lo leés y te das cuenta que Beltrán habla así, son las expresiones de Beltrán. La gente que me ponía "boludo, lo leí con tu voz".

- ¿Y a la editorial fuiste así, diciendo "miren muchachos, tengo esto"?... - Yo saqué un video diciendo "gente, voy a sacar un libro, pónganme en los comentarios que preguntas tienen y lo incluyo en el libro". Al comentario con más likes le respondí ese comentario en mi libro.

Cuando saco ese video me habla Penguin y me dice "che boludo, ¿lo querés sacar con nosotros?". Yo digo "ni idea, pará que consulto". Consulté cuál es la mejor editorial y me dijeron Penguin. "Dale, yo estoy". Listo, así.

- Hablando de libros, soy una persona que sigue tus recomendaciones. Vamos a mostrar a cámara "El arte de la negociación" de Donald Trump, que él siempre lo recomienda. Yo leo este libro y hay algunas cosas que veo en tu hablar, en tus videos, en tu libro...Donald Trump, si lo tenes que poner en tu top de referentes, ¿dónde está parado?

-Es un gran, gran referente del Real Estate, genio del marketing, genio de las relaciones públicas, genio de utilizar a la prensa a su favor, genio de jugar con la polémica. Top cinco referentes del Real Estate, sin duda.

- ¿Y los otros cuatro?

- Grant Cardone es un gran referente, también genio de la promoción, creó un Rate muy, muy grande. Después hay varios acá locales. Acá tenés, para mí, a Mosquito Menayed. Lo que hizo con el Grupo Portland es una locura. Después tenés a Jorge Pérez en Estados Unidos, un monstruo de Miami, monstruo. Obviamente te tenés que sacar el sombrero por Costantini, creador de Nordelta, entre muchas otras cosas. Un cráneo increíble. Hay un montón de desarrolladores, pero esos son algunos que para mí son los más grosos.

- Te llevo de vuelta el libro. ¿Usaste IA?

- No, es una aplicación de WhatsApp que se llama TranscribeMe. Vos le grabas una conversación y te la transcribe textual. No te cambia nada. Simplemente te transcribe las palabras para ahorrarte tipear.

- Bueno, ¿y en grupo Briones usan inteligencia artificial?

- Sí, ahora todos los prospectos que nos hablan interesados en comprarnos...lo que se llama setter, que sería la persona que te filtra a ver si tenés presupuesto de interés y agenda una reunión presencial en nuestras oficinas, eso lo está haciendo una IA y está con una tasa de conversión más alta que la de las personas. Y obviamente tiene un costo mucho más económico. Así que en ese sentido eso es lo principal. Luego, obviamente, mucho ayuda con contratos, con pulir contratos, con buscar errores, presupuestar tipo "che, necesito cinco puertas"...antes vos tenías que conseguir cinco número de teléfono o llamar, pedir presupuesto. Ahora va, te pasa todos los mails, te redacta el mensaje, mandas el mail en CCO, copia oculta, y en un minuto presupuesta hasta 30 proveedores de puertas con la IA y te consigue todos los mails. Te redacta el mensaje exacto. Un montón de cosas, la verdad. No somos Globant, viste. Es como dentro de nuestra humilde empresa, la usamos en algunas cositas.

- Es todo un tema la IA, qué va a pasar a futuro. ¿Vos cómo lo ves? Me imagino que optimista.

- Siempre estas revoluciones terminan ayudando para bien, como la Revolución Industrial en su momento, como en algún momento la creación de la rueda, como la creación de los teléfonos, del wifi, de la computadora, y creo que no ha hecho más que mejorar la calidad de vida, me inclino a ese lado. No veo un futuro apocalíptico en el que yo sea John Connor. No lo veo, así que yo no estoy asustado con ese tema.

- Hace poco vi una entrevista tuya en Infobae con Tatiana Shapiro y decías "el trabajo no es solo ganar plata, hay una vocación de crear". Pero bueno, yo al fin y al cabo si me quiero comprar un departamento en Grupo Briones, tengo que tener cierta cantidad de plata. ¿Dónde está ese límite, ese umbral que uno dice "bueno, hasta cuando es plata o hasta cuando no"?

- Mirá, una vez que empezás a trabajar y ya tenés cierto monto de plata...la gente con mucha plata no trabaja por plata, porque ya la tienen. Trabajan por el goce de crear, por lo divertido que te resulta armar un negocio y que sea rentable, por lo divertido que te resulta comprar un terreno, construir una tierra donde antes no había nada, por el miedo, por la adrenalina, por la sensación de "uy, si la cago", "uy, si me sale bien", y la ambición de "¿qué tal si me sale bien? ¿Cómo vamos a promocionar esto? ¿Cómo vamos a vender lo otro? ¿A quién tengo que contratar y que te acepte el contrato y que labure con vos?". Te divierte armar eso, pero te divierte como de la misma manera que te divierte jugar al Monopoly con tus amigos, o de la misma manera que divierte jugar al TEG con tus amigos, o de la misma manera que te divierte jugar el FIFA con tus amigos.

Te divierte porque es un juego. Porque la realidad, si tenés x monto de plata...¿vos pensás que Constantini trabaja por plata? No trabaja por plata y sigue trabajando todos los días, está haciendo proyectos y está creando ahora otros edificios. Obviamente no es por plata en un punto. Al principio sí, sin duda. Al principio tenés que laburar para ganar y cubrir tus necesidades y más que tus necesidades básicas. Yo no la juego de "con un techo arriba de mi cabeza estás bien". No, tenés que tener varias cosas. Pero una vez que tenés eso resuelto, laburas porque te divierte, sinceramente.

Beltrán Briones Recorte 1 Beltrán Briones sobre trabajar para crear. Video: Santiago Aulicino/MDZ

- Ahora, cuando uno es un chico dice "quiero ser astronauta, quiero ser jugador de fútbol...me imagino que vos desde siempre nunca dijiste a los cinco años "quiero ser desarrollador inmobiliario". ¿Cuándo te empezó a divertir esa cosa de decir "quiero ver cómo se construye un edificio"?

- A mí de chico me interesaban las finanzas, me imaginaba siendo dueño de un banco o algo por el estilo. También mi papá laburaba en un banco, entonces era lo que conocía. Y de grande me empezó a interesar el Real Estate, porque me di cuenta que toda la gente con mucha plata siempre ponía una pata en el Real Estate, o tenía tierra, o construía, o tenía departamentos que le dejaban un flujo, o compraba tierra en otras zonas, o departamentos o casas, y me empezó a llamar la atención. Después lo empecé a estudiar, me di cuenta que era súper rentable. Además, estás ayudando a la gente a que tenga una vivienda. Incluso aunque hagas viviendas premium, el que vende su casa medio pelo para ir a la premium, se la pasa a otro que accede a esa casa. Y, además, en la Argentina hay un déficit habitacional de entre 3 y 4 millones de hogares. Entonces, además hace falta que exista gente que construya. Me cerró por todos lados. De chico, adolescente, veintipico de años, ya dije "esto me gusta".

- Y hoy en día todas tus inversiones están en el Real Estate.

- Sí.

- Mismo las que son personales para ahorrar y eso también.

- Yo soy de la filosofía de que tenés que invertir en aquello que entendés y conoces muy bien. Si me decís "Beltrán, ¿qué acción me recomendás?" Nada. O sea, yo no sé, no soy experto, no sé de la bolsa, no sé de criptomonedas. Sinceramente, me preguntás por una propiedad y en dos minutos te digo si esto está a buen precio, está caro, se va revalorizar, esta zona es una porquería...en dos minutos. Entonces, con esa mentalidad, ¿en qué voy a invertir yo? En Real Estate. ¿En qué ciudad? En la Ciudad de Buenos Aires, que es la que más conozco y donde me llegan un montón de oportunidades. Entonces sí, en ese sentido soy conservador.

- La mayoría de las personas tienen un laburo de siete/ocho horas. Llegan a casa y se termina. ¿Vos pensás 24/7 en Real Estate?

- Sí, hoy por hoy, por mi edad y por el momento de mi carrera, que soy joven, pienso todo el día en el trabajo. Obviamente me junto con amigos, me junto con mi familia los fin de semana, pero todo el tiempo, si me llega un mensaje, te contesto a las dos la mañana, si se me ocurre una idea, mando un mail a la una, si me surge un tema te mando una nota de voz y vos me la contestas cuando puedas, si me pedís una reunión un viernes a la noche, recontra sí.

Yo creo que por mi edad, y además todavía no tengo hijos, entonces no tengo tantas responsabilidades que me limiten, si hay un momento para romperte el lomo, es ahora. Para deslomarse (risas).

- ¿Cómo balanceas justamente esto con tu vida? Me decís "yo igual me junto con amigos, con familia", pero muchas veces la gente tiene este problema que del otro lado le reclaman y es muy difícil balancear eso.

- Mirá, a mis amigos los veo a la noche, siempre en la noche. O sea, para el mediodía ni me avisan. Mi novia, lo mismo, a la noche. Y también lo que hago es ocuparme la agenda. Entonces tipo con mi novia es "che, ¿sábado a la noche estás?" Entonces voy, me fijo la agenda, digo "no, sábado a la noche estoy tomado". Te lo tenés que anotar y mismo te tenés que poner una regla de tantas veces por semana o algo por el estilo, pero me lo agendo, porque si no la agenda se llena. Y ya está.

- Conlleva mucha disciplina eso.

- Tenés que agendarte las cosas. En un punto la memoria deja de funcionar, porque vos no te podes acordar de todas las reuniones que tenés de acá a tres semanas, te tenés que anotar todo.

- Aparte de anotarse en la agenda, la disciplina lleva después al éxito de Beltrán Briones como marca, de Grupo Briones, lo que también está reflejado en tu libro, en el Método. Ahora, si yo agarro el Método Briones y tengo una idea que no sea Real Estate, ¿también la puedo aplicar para cualquier idea?

- Totalmente. El libro es El Método Briones y el subtítulo es "cómo promocionar y vender cualquier cosa". Yo ahí lo que explico es cómo hago marketing, cómo promociono mis productos, mi empresa, mi marca personal y cómo vendo departamentos. Pero, en todos los conceptos que explico, doy ejemplos de cómo los utilicé yo, obviamente en mi rubro, pero lo ppdes aplicar si tenés una verdulería, si vendes camisas, si vendes un servicio, si vendes software, porque a fin de cuentas la tecnología o el know-how de cómo vender es lo mismo si vos vendes edificios, panes, calzoncillos, remeras, es lo mismo.

Saber vender es la misma filosofía para cualquiera. Obviamente hay matices. Rolex juega con un marketing de escasez. "No te vendo, no hay disponibilidad. Me tenés que comprar cuatro para que yo te venda el Daytona". Perfecto, ese es un marketing. Yo hago un marketing masivo de repetir el mensaje una y otra vez, hasta que te quede implantado que si querés un depto le tenés que hablar a Beltrán. Pero, dentro de esos matices, le aplica a cualquier rubro.

- Beltrán, antes nombrabas empresarios argentinos, grandes desarrolladores y demás. En Argentina, el empresario es toda una cuestión. Siempre se debate si es muy proteccionista, a veces le pegan, a veces no...¿Qué opinas? ¿Tenemos un empresario que es una excepción en el mundo, que por algo es particular, o es como cualquier lugar del mundo?

- Yo creo que el empresario es un héroe y creo que ha tenido una connotación muy negativa ser empresario, y hasta se ha instalado en la sociedad esta idea de que si tenés plata a alguien habrás cagado o si te va bien le pisaste la cabeza a alguien. Eso es falso, es mentira y es un error conceptual que tiene mucha gente. El empresario es un héroe. Lo que pasa es que cuando yo digo la palabra empresario mucha gente se imagina a Rocca, Techint. Cuando yo digo empresario, si tenés un kiosco en la esquina, sos un empresario. Si compras ropa en China y la revendes acá más caro, sos un empresario. Si sos un CM freelance que le maneja la cuenta de Instagram a mucha gente, sos un empresario. Me refiero a cualquiera que tenga una actividad comercial, que venda un servicio o producto. Ya sos un empresario, o un emprendedor, o una pyme.

Beltrán Briones recorte 2 Beltrán Briones sobre ser empresario en Argentina. Video: Santiago Aulicino/MDZ

- Hay mucha gente que le gusta usar la palabra emprendedor.

- De hecho, la gente está Endeavor, que es como una agrupación de gente muy pro empresa, pro emprendedores, usan la palabra emprendedor en vez de empresario, porque justamente empresario tiene connotación negativa. Pero yo digo "no, no, yo soy un empresario", porque manejo una empresa y no me da cosa decirlo, y me parece bueno. Y creo que Javier Milei, en ese sentido, tuvo un impacto fuerte en la juventud, diciendo "el sector privado no es malo, el sector público es el malo. El político se enriquece, el privado paga impuestos para que el político viva mejor". Y cambió mucho el punto de vista. Para mí es una persona fundamental el empresario.

- Sector público nombraste al que vos todavía no tenés idea de ingresar, como te preguntamos la otra vez.

- Correcto.

- Antes de ser empresario y de seguir el Método Briones para tener éxito, yo tengo una gran idea. Pero no tengo capital, no sé por dónde empezar. ¿Cuál es el primer paso?

- En el libro lo nombro. Puede ser un MVP que es un minimum viable product. Básicamente, si vos querés salir a fabricar 700 millones de vasos, fabrica dos, que te va a costar un poco de plata, pero fabrica dos. Y fijate si hay demanda. Y después fabrica diez y fijate si hay demanda, y fijate si lo colocas. No te mandes hoy a levantar plata y construir 10 millones de vasos para después no vender ninguno Entonces, reducido, es: probá con algo chico que no te implica una inversión muy grande. Si te sale mal no perdés todo tu capital. Y probá si esa idea que vos tenés, efectivamente del otro lado hay una demanda.

Y otra cosa que menciono en el libro es hacer encuestas. ¿Cuánta gente necesita comprar vasos? Entonces vos salía a hacer encuestas. Las encuestas son fundamentales para analizar si un negocio es viable o si de un producto hay demanda, previo a lanzarlo a la venta, y nadie hace encuestas. Es tan fácil como mandar un google docs a tu grupo de WhatsApp o salir a la calle y pararte en la esquina de Santa Fe y Callao y le preguntás a la gente qué pasa.

- Y una vez que vendo estos 700 millones de vasos que decíamos recién tengo la plata para ir a comprar al Grupo Briones. ¿Cuál es el ticket más bajo, como decís vos, o el departamento más barato que puedo conseguir hoy en día?

- Varía mucho la zona, la tipología, el piso, pero lo más barato serán 100 lucas y hay deptos arriba de un palo verde. Es una gama muy amplia, pero con cien lucas te comprás un edificio nuevo, moderno, con pileta, gimnasio...un monoambiente bueno con balcón y terraza.

- Y hoy seguís teniendo Núñez, tu clásico, Saavedra...¿qué otros barrios?

- Núñez, Saavedra, Palermo y Recoleta, por ahora.

-¿Y acá cerca de tus nuevas oficinas?

- No, por acá nada. Pero ojo, porque estoy viendo unos lotes por acá. Del lado de Recoleta estoy viendo unos lotes muy interesantes. Pasa que está jodida la negociación, pero por ahora eso.

- ¿Cuando salga bien la negociación venís de vuelta?

- Obvio, encantado, en una pata vengo.

- Gracias Beltrán.