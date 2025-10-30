Banco Santander lanzó su propia plataforma digital de pagos

El banco Santander Argentina presentó Santander Pay , la plataforma digital de pago propia con la que busca competir en el exigente ecosistema de medios de pago electrónicos para empresas . Con una inversión inicial de US$ 8 millones, el sistema ya funciona en una etapa piloto con dos compañías y se proyecta expandir su uso a numerosos clientes corporativos en 2026.

“Con Santander Pay damos un nuevo paso en nuestra estrategia de transformación digital. Buscamos simplificar la experiencia de cobros y pagos para empresas y sus clientes, integrando lo mejor de la tecnología del Grupo Santander con nuestra presencia local”, señaló Alejandro Butti, CEO de Santander Argentina .

La plataforma permite publicar deudas, administrar el acceso de los clientes y ofrecer múltiples opciones de pago, entre ellas transferencias, QR, DEBIN, efectivo y cheques. En una segunda fase, se incorporarán las tarjetas de débito y crédito mediante la integración con los servicios de adquirencia de Getnet.

Según la entidad, Santander Pay es una herramienta interoperable, amplificada y abierta, capaz de integrar tanto soluciones propias del ecosistema Santander como de terceros, garantizando seguridad y trazabilidad en cada operación.

“Esta plataforma resume la visión de un banco global, digital y cercano, que combina la escala del Grupo Santander con la capacidad de operar desde cualquier lugar, de forma ágil y segura, sin perder la cercanía humana que los clientes valoran”, destacó Fernando Turri, director de Tecnología y Operaciones del banco.

banco santander La propuesta está dirigida a un segmento en expansión, que incluye diseñadores, desarrolladores, creadores de contenido y otros profesionales que exportan servicios.

El desarrollo de Santander Pay responde a un modelo B2B2C (Business to Business to Consumer) que busca digitalizar el flujo de cobros de punta a punta, promoviendo la inclusión financiera y la formalización de pagos entre pymes y emprendedores.

La solución fue construida con herramientas de inteligencia artificial para acelerar su implementación y cumple con los más altos estándares de ciberseguridad y compliance del Grupo Santander, incluyendo las certificaciones PCI (Payment Card Industry).

Para Butti, esta innovación también apunta a fortalecer la competitividad del sector empresarial argentino: “La digitalización de los cobros empresariales tiene un impacto directo en la inclusión financiera. Al integrar todos los medios de pago en un mismo canal, ayudamos a las empresas a reducir costos, mejorar su control operativo y construir historial financiero”.