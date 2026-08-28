Banco Patagonia se quedó con parte del negocio minorista del BIND

Banco Patagonia acordó con Banco Industrial ( BIND ) la adquisición de una parte de su negocio de banca minorista , una operación que incluye 28 sucursales, una cartera de clientes y el negocio previsional. El acuerdo fue comunicado por ambas entidades a la Comisión Nacional de Valores ( CNV ).

La transacción contempla el traspaso de activos y pasivos de la cartera minorista del BIND, además de las sucursales, sus empleados, clientes, cuentas y productos asociados. Las oficinas que pasarán a Banco Patagonia están distribuidas en la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Salta y Tucumán.

El cierre de la operación está previsto entre enero y febrero de 2027, aunque antes deberá contar con las autorizaciones regulatorias correspondientes. Entre los organismos que deberán intervenir se encuentran el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

La operación fue informada este jueves por Banco Industrial a la CNV. La entidad señaló que celebró con Banco Patagonia un acuerdo para "la transferencia parcial de cierta cartera de clientes minoristas de la Sociedad, junto con determinados activos y pasivos vinculados a dicha cartera".

El traspaso no implica la salida del BIND del negocio bancario. El banco conservará su cartera vinculada con grandes empresas, mientras que Banco Patagonia incorporará los negocios minoristas incluidos en el acuerdo.

Desde Banco Patagonia precisaron que el convenio contempla "la transferencia a Banco Patagonia de determinados activos y pasivos vinculados con el negocio de banca minorista desarrollado por BIND a través de sus sucursales bancarias, incluyendo el personal, los clientes y sus cuentas y productos asociados".

Uno de los principales componentes de la operación es la incorporación de 28 sucursales a la estructura comercial de Banco Patagonia. La entidad aclaró que la sucursal ubicada en avenida Santa Fe 880, en la Ciudad de Buenos Aires, queda fuera del acuerdo y continuará bajo la titularidad y operación del BIND.

La entidad compradora también indicó que "el perfeccionamiento de la Transacción se encuentra sujeto al cumplimiento de las condiciones precedentes previstas en el acuerdo y a la obtención de las autorizaciones regulatorias que resulten aplicables".

Una vez completadas esas instancias, se concretará formalmente el traspaso. Banco Patagonia deberá integrar a su estructura tanto las sucursales como los empleados y la cartera de clientes contemplada en el convenio.

El foco en la banca minorista

Para Banco Patagonia, la adquisición supone una ampliación de su presencia física y comercial en el segmento de personas. La incorporación de las sucursales le permitirá extender su cobertura territorial a seis jurisdicciones y sumar nuevos clientes y productos a su negocio minorista.

El acuerdo también incorpora el negocio previsional asociado a la cartera transferida, un segmento relevante para la generación de vínculos de largo plazo con clientes y para la comercialización de servicios financieros.

En el caso del BIND, el acuerdo supone una reorganización de su estructura de negocios, con una concentración mayor en el segmento corporativo. La entidad mantendrá su cartera de grandes empresas, mientras que parte de su operación orientada a individuos pasará a Banco Patagonia.

Banco Patagonia tiene como principal accionista a Banco do Brasil, que posee el 80% del capital social de la entidad argentina.