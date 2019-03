Bajo análisis: Qué pasó y que pasará en las finanzas

LO QUE PASÓ

LOCAL

- El segundo mes del año mostró un resultado primario positivo de P$6,726M. Mientras que en el acumulado del año el superávit fue de P$23,384M. Por otro lado, el déficit financiero pasó de –P$27.738M en feb’18 a –P$4,906 en feb’19 (-82,3%). Estos resultados fueron explicados en parte por el diferencial de 99bps observado entre el crecimiento de los ingresos y el crecimiento de los gastos primarios.

- El INDEC informó el IPC de febrero, el cual se ubicó en línea con lo esperado en 3,9% (+51,3% LTM). La incidencia de las categorías sobre el índice general provino de núcleo (2,55%), regulados (1,02%) y estacionales (0,19%). Por otro lado, la inflación núcleo saltó de 3% en enero a 3,9% en febrero.

- Según las estadísticas de turismo informadas por el INDEC, el saldo entre turismo emisivo y receptivo volvió a terreno negativo en enero (-37,7mil turistas residentes). Particularmente, se registró la salida de 376,8mil turistas residentes (-20,4% yoy) y la entrada de 339,1mil turistas no residentes (25,69% yoy).

- La UCII (Utilización de Capacidad Instalada en la Industria) se ubicó en 56,2% en ene’19, 540pbs por debajo del registro de ene’18 y -40pbs por debajo de dic’18. Dentro de los sectores que se ubicaron por debajo del nivel general se destacaron: productos textiles (31,4%) y la industria automotriz (15,7%).

- De acuerdo al índice Construya, la venta de insumos para la construcción en febrero se ubicó en terreno negativo por noveno mes consecutivo (-13,24% yoy), aunque con respecto a enero la variación fue positiva por segundo mes consecutivo (+5,33%). En lo que va del año la caída alcanza -16,81%. Por otro lado, los despachos de cemento de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland informó una mejora en febrero de +5,1% mom y una caída de -0,2% yoy.

- En la licitación de letras en dólares se adjudicaron USD 854m ratificando un rollover de 93%. Se recibieron órdenes por USD860m y la TNA se mantuvo sin cambios en 4,50%. Por otro lado, en la reapertura del BONCER 2021 se adjudicaron P$ 30,653m (el 97% de las órdenes recibidas). El precio de corte fue de P$1,830 por cada VN 1,000 (YTM de 9,16%).

- El Merval concluyó la semana en los 33.933 puntos creciendo un 2,8% con respecto a la semana anterior. El volumen diario promedio fue de P$ 686,71m aunque recuperó notoriamente el viernes alcanzando los P$ 773,32m en línea con el promedio de los últimos 12 meses.

Los gráficos del Balanz Weekly.

Lo que pasó.

EEUU

- El número de personas que presentaron pedidos de subsidio por desempleo subió más de lo esperado en 6.000 y marcó máximos dentro de las últimas cuatro semanas.

- Las ventas de casas unifamiliares cayeron 6,9% yoy, alcanzando las 607.000 unidades.

- Las ventas minoristas subieron +0,2% en enero, mostraron mayores compras de materiales de construcción. Por otro lado, el resultado de diciembre se revisó a la baja y pasó de una caída de -1,2% a un caída de -1,6%.

- El IPC de febrero se ubicó en 1,5% yoy (0,1 pps por encima del registro de enero). El IPC subyacente subió a 2,1% yoy.

- La FED se reunirá en esta semana, en donde se espera que se mantenga el nivel de tasas e incluso reduzca las alzas para 2019 a una o inclusive ninguna.

ZONA EURO

- Los legisladores británicos se mostraron a favor de un aplazamiento de la salida de Reino Unido del bloque comunitario con 412 votos a favor y 202 en contra.

- La producción industrial subió +1,4% mom en enero. Mientras que en términos interanuales cayó -1,1%.

- El IPC avanzó 1,5% yoy en febrero (0,1 pps por encima del registro de enero). Por otro lado, la inflación subyacente en enero obtuvo una revisión a la baja y se ubicó en 1% yoy.

ASIA

- La producción industrial china reflejó una suba de +5,3% en el mes de enero, la tasa más baja desde principios de 2002.

- El Banco de Japón mantuvo estable su política monetaria y ofreció una evaluación más sombría de las exportaciones y producción, ante un aumento de los riesgos en el extranjero.

BRASIL

- La inflación en el mes de febrero superó las expectativas, aunque se mantuvo por debajo del objetivo oficial. Se ubicó en +0,43% mom y +3,89% yoy.

- La producción industrial registró una caída de -0,8% mom en enero y mostró el resultado más débil en los últimos cuatro meses.

LO QUE VENDRÁ

INVERSIONES

La semana pasada vimos el accionar coordinado del BCRA con el Tesoro anunciando medidas tendientes a contener la inflación y el tipo de cambio. Si bien las licitaciones diarias de US$ 60m a partir de abril permitirán al Tesoro hacerse de pesos para afrontar obligaciones en moneda local también le quitarán presión al tipo de cambio. A su vez, pareciera ser una señal hacia los productores de granos de que es momento de vender.

Por otra parte, vimos como la tasa de LELIQ subió cerca de 600bps para contener la volatilidad del tipo de cambio que al cierre de la semana se volvió a acercar a la banda inferior.

Creemos que las medidas anunciadas sumado a la oferta de dólares de al menos los próximos dos meses mantendrán el tipo de cambio cercano a la banda inferior.

Bajo este escenario mantenemos nuestra recomendación sobre títulos BADLAR como el BDC24 actualmente ofrecieron un spread de 840bps y el PBA25 con un spread de 860bps. Dentro de la curva CER destacamos el TC20 en niveles de CER + 9,25% y el A2M2 en CER + 9,3%. Recomendamos nuestro fondo Invertir Global que lidera el ranking de rendimientos dentro del segmento acumulando un 14,42% YTD y ofrece la posibilidad de acceder a estos instrumentos de forma diversificada y con la posibilidad de rescate 48hs. Para inversores más conservadores recomendamos suscribir a nuestro fondo Ahorro en Pesos ofreciendo una TIR técnica de 54,19%.

Dentro del universo en dólares mantenemos nuestra recomendación sobre la curva de Córdoba destacando el CO26 y el PDCAR21, este último con lámina mínima de US$ 150,000. Dentro de la curva de Provincia de Buenos Aires recomendamos el BP21 también con lámina mínima de US$ 100,000 y mantenemos nuestra visión constructiva sobre la curva de Santa Fe. Dada la poca liquidez de alguno de estos títulos recomendamos acceder a través de nuestro fondo Renta Fija en US$ con una TIR técnica del 13%.

Balanz.

Balanz.

El informe completo, haciendo clic aquí.