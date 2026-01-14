Autos eléctricos: aseguran que el lunes llegará un barco con 5.000 vehículos de China

Este lunes arribará a la Argentina un barco de colosales dimensiones que transporta más de 5.000 autos eléctricos , en el marco del plan oficial para abrir la importación. Las terminales locales siguen con atención el operativo y ya hacen cálculos sobre el impacto que puede tener en la actividad local.

El buque de la automotriz BYD entrará a la terminal TZ1 del puerto de Zárate provenientes desde China el domingo a última hora y comenzará la descarga de autos al día siguiente.

Es el mismo ingreso que utiliza la industria automotriz local para bajar autos importados y subir vehículos de fabricación nacional que tienen destino de exportación.

Se trata del primer buque de una flota perteneciente a la compañía china BYD.

Sobre un cupo total de 50.000 unidades anuales que entran bajo un régimen especial, en el mercado se estima que ya ingresaron 15.000 vehículos.

La totalidad del cupo correspondiente a 2025 deberá llegar al país antes del 31 de enero.

Este barco es el BYD Changzhou, parte de una flota de 8 buques gracias a los cuales la marca proyecta poder transportar unos 65.000 vehículos por viaje entre todos los navíos.

El mercado asiático sigue con atención la apertura importadora por parte del gobierno de Javier Milei.

Existe un cupo de 50.000 autos por año que no pagan arancel del 35% de importación extrazona por ser híbridos y eléctricos con un precio menor a USD 16.000 FOB (libre de impuestos y costos) en puerto de salida.

Este programa se extenderá hasta 2029 inclusive, lo que permitirá que ingresen al país 250.000 autos exentos del gravamen.