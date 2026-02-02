Aumentó un 82% la liquidación de divisas del agro por exportaciones en el inicio del año

En el mes de enero creció fuerte la liquidación de divisas por exportaciones de granos, según datos de CIARA y CEC.

El agro inició 2026 con un fuerte aumento de la liquidación de divisas por exportaciones del complejo cerealero - oleaginoso. Durante enero, las empresas del sector liquidaron US$ 1.850 millones, lo que implicó un salto del 82% respecto de diciembre de 2025, según informaron la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales ( CEC).

El fuerte incremento estuvo impulsado principalmente por el mayor ritmo de embarques de trigo y cebada, junto con la continuidad de las exportaciones de maíz y de los productos industrializados de la soja, que siguen siendo el núcleo de la oferta exportable del sector. De este modo, enero se convirtió en uno de los mejores arranques de año en términos de liquidación de divisas para el agro.

Desde las entidades explicaron que el ingreso mensual de dólares es fundamental para sostener la operatoria del mercado granario y aclararon que la liquidación no responde a decisiones discrecionales, sino que está directamente vinculada a las operaciones de exportación.

En particular, remarcaron que el ingreso de divisas suele anticiparse respecto del embarque efectivo de los productos. En el caso de los granos, la anticipación ronda los 30 días, mientras que para aceites y harinas proteicas puede extenderse hasta los 90 días, dependiendo del momento de la campaña y del producto involucrado. Por ese motivo, subrayaron que no existen retrasos en la liquidación.

CIARA y CEC también advirtieron que las comparaciones entre distintos períodos deben analizarse con cautela. La liquidación de divisas del sector está fuertemente condicionada por múltiples factores externos, como las oscilaciones de los precios internacionales, las condiciones climáticas, el volumen y la calidad de las cosechas, cambios regulatorios, feriados, conflictos sindicales y las exigencias comerciales y sanitarias de los mercados de destino.