Arrancan 48 horas clave en la Reserva Federal y Luis Caputo espera una "manito" de Jerome Powell

Los mercados internacionales siguen con expectativa las noticias que lleguen en las próximas horas desde Washington, cuando los gobernadores de la Reserva Federal de Estados Unidos ( Fed ) se reúnan en el primer meeting del Comité de Mercados Abiertos, reunión encabezada por Jerome Powell , el presidente de la Fed, el banco central de Estados Unidos.

Según el cronograma de reuniones previstas por la Fed para este año el primer encuentro arranca este martes 27 de enero y terminará al día siguiente con la decisión del Comité Federal de Mercados Abiertas (FOMC, según la sigla en inglés) respecto del nivel de tasas de interés.

Desde que asumió hace un año el presidente Donald Trump viene presionando a la Reserva Federal , y en especial a su titular Jerome Powell , para que el organismo disponga un fuerte recorte de las tasas de interés - hoy en un rango de 3,50-3,75% anual- que permita dinamizar la economía.

La presión de Trump y su administración sobre la Reserva Federal no tiene muchos antecedentes en la historia económica reciente de Estados Unidos, un país caracterizado por la independencia de la autoridad monetaria, que toma sus decisiones en base a criterios estrictamente técnicos, no políticos.

La avanzada del Gobierno sobre la Fed , tiene como telón de fondo el cercano fin de mandato de Jerome Powell y el instrumento que el presidente Trump tiene en sus manos de nombrar un nuevo candidato al puesto.

En este contexto, a principios de enero, Powell declaró que el Departamento de Justicia le había abierto una investigación penal, una medida que el propio Powell calificó de estar motivada políticamente.

Convergencia con la inflación

En contraste, Powell sostiene que aún no está ganada la batalla contra la inflación, por lo que hay que ir despacio con la baja de tasas de interés. Desde la pandemia, cuando la inflación se disparó por la expansión del gasto público, la Reserva Federal tiene en sus planes alcanzar una inflación del 2% anual.

Pero según el último relevamiento de la propia Reserva Federal en diciembre la inflación se mantuvo en 2,7% anual, el mismo guarismo que en noviembre, aunque en línea con las expectativas del mercado.

En la previa de esta reunión clave los mercados mostraron entusiasmo, con los principales indicadores bursátiles operando en positivo, como el índice industrial Dow Jones subiendo 0,73%, el S&P avanzando 0,64% y el índice tecnológico Nasdaq Composite trepando a 0,58%, que reflejan la sensación de que llegará una avalancha de resultados corporativos positivos, en medio de una creciente tensión política.

Actividad y desempleo

Pese a ello este martes y miércoles todas las miradas estarán puestas en la Fed, cuando se reúna el Comité Federal de Mercados Abiertos. "Los mercados esperan que el banco central mantenga estables los tipos de interés tras tres recortes consecutivos en reuniones anteriores", señala la agencia Reuters.

"Al igual que el año pasado, parece que la Fed iniciará una pausa prolongada tras una serie de recortes a finales del año pasado", afirmaron analistas de ABN Amro en una nota.

Agregó que recientemente actualizaron el pronóstico para la Fed, por lo que ahora se espera que la tasa de interés oficial se mantenga sin cambios hasta junio. Toma nota así del discurso de la Fed, que se ha vuelto relativamente agresivo desde la reunión de diciembre, en un contexto en el que el crecimiento se ve sólido y la tasa de desempleo, en cierta medida, se ha estabilizado.