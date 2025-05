ARCA: el trámite que tienen que hacer todos estos monotributistas para evitar sanciones

Si sos monotributista y trabajás con entrega de productos, hay una novedad que no podés pasar por alto. ARCA , el organismo que reemplazó a la AFIP , lanzó una nueva exigencia que ya está en vigencia: cada vez que transportes mercadería, vas a tener que emitir un remito digital. Y no es opcional.

Es obligatorio, sin importar la categoría del monotributo a la que pertenezcas. Esto fue establecido por la Resolución General 5678/2025 y apunta a reforzar los controles sobre los movimientos de bienes. La idea es que todo lo que se transporte esté respaldado por un documento digital, que deberá generarse antes del envío o distribución. Si no lo hacés, podés enfrentarte a multas económicas y, en algunos casos, hasta a la retención de la mercadería.

El nuevo requisito aplica a cualquier monotributista que realice entregas o traslados de productos. No importa si lo hacés todos los días o solo de vez en cuando. Si en tu actividad hay movimiento de bienes muebles, necesitás tener el remito. No cumplir con esta norma puede traerte más de un dolor de cabeza.

Desde ARCA explicaron que se busca evitar operaciones informales o sin registro. Con este sistema, el Estado puede controlar mejor qué se mueve, a dónde va y quién lo transporta. Y aunque el trámite es digital y relativamente simple, dejarlo pasar puede salir caro. Si durante un control no podés justificar lo que estás llevando, el organismo tiene la facultad de aplicar sanciones.

Esta decisión está respaldada por la Comunicación A 8144/2024 y apunta a combatir la evasión fiscal. Se aplica en casos donde hay irregularidades, como documentación incompleta, datos mal cargados o movimientos que no cierran. Y lo más grave es que, hasta que no regularices tu situación, no vas a poder operar con normalidad.

También afecta a los comercios. Si un local intenta cobrar algo con un CUIT bloqueado, el sistema directamente no lo permite. Las empresas que manejan cobros digitales están obligadas a frenar esas operaciones.

Cómo saber si estás afectado y qué hacer para solucionarlo

Si tenés dudas o notás que no podés usar tus medios de pago como siempre, lo mejor es revisar tu situación. ARCA habilitó un canal online para gestionar estos casos. Tenés que entrar a su sitio web y buscar la opción “Estado administrativo de CUIT: Reactivación presencial”. Ahí podés presentar los papeles que acrediten tu actividad y esperar la respuesta del organismo, que te va a llegar al domicilio fiscal electrónico.

No es un proceso inmediato, pero es la única forma de recuperar el acceso a tus cuentas y tarjetas si fuiste bloqueado. Es clave tener todo en regla y cargar la información que te pidan sin demoras.

Cómo registrarse en el monotributo en la web de ARCA, ex AFIP Foto: Archivo MDZ Es muy sencillo registrarse en el monotributo en la web de ARCA, ex AFIP Foto: Archivo MDZ

Un contexto con más controles y menos margen de error

El mensaje es claro: los controles están cada vez más firmes y no hay mucho lugar para los descuidos. ARCA busca ordenar y transparentar el sistema fiscal, y eso implica más exigencias para todos. Especialmente para quienes están en el monotributo y trabajan con productos o mercadería.

Cumplir con el remito digital y revisar que no haya inconsistencias en tu situación tributaria puede ahorrarte varios problemas. Y en un contexto donde cada venta cuenta, quedarte sin poder facturar o cobrar puede ser un golpe duro. Mejor prevenir que tener que salir a resolverlo cuando ya te bloquearon todo.