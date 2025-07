Aldo Abram: "Creceremos 5,5%, con ganadores y perdedores"

P.: No cree que hacia delante puede pasar lo mismo que le sucedió a Mauricio Macri que no logró consolidar en una segunda parte de su mandato el resultado positivo de la primera?

A.A.: No, acá yo creo que todo poquitito de poder que le demos a este gobierno va a ser usado. Ha exprimido al máximo para continuar con este cambio de rumbo y llevar este país a la normalidad. A ver, vamos repasando los capítulos donde en teoría se están haciendo las cosas.

P.: Que criticas hace para esta primera etapa?

A.A.: Si tengo alguna crítica en términos monetarios es que la unificación cambiaria y el principio de proceso de salida de cepo se demoró bastante. Pero eso fue justamente porque el objetivo de este gobierno siempre fue no dar paso sin estar seguro que ese paso iba a funcionar. Hay que tener en cuenta que había muchas corporaciones esperando que Milei tropiece para empujarlo. Entonces no podía dar pasos en falso, así que se buscó recuperar la solvencia del Banco Central antes de dar este paso de la unificación cambiaria, porque eso coincidió, de hecho con el acuerdo con el Fondo, porque fue la forma esta de volverle a dar liquidez al Banco Central para que tenga reservas propias, no el hecho de firmar un acuerdo en el cual le prestaban 12 mil millones al Tesoro para que le cancelara al Banco Central la deuda que le habían colocado gestiones anteriores.

P.: Cree que se consolidó la baja de la inflación?

A.A: Yo creo que el año que viene vamos a tener un dígito de inflación anual. Será un digito sólido. Y se va a quedar así en la medida que los argentinos votemos gobiernos que respeten la independencia del Banco Central y su responsabilidad para garantizar una moneda estable y confiable. Si respetamos esta condición, vamos a tener un dígito de inflación como los países vecinos.

P.: Hablemos de superávit fiscal. ¿También cree que es sostenible en el tiempo?

A.A.: Hasta aquí todos los intentos donde se logró un superávit fiscal, fueron experiencias sobre la base de una licuación del gasto público. Y que pasaba después? Se recuperaba la economía y volvía el déficit porque los empleados públicos quieren ganar más, se presiona por más obra pública y los jubilados quieren mejoras sensibles. Y volvía el déficit. Entonces, al tiempo volvíamos a obtener otra crisis en la historia de nunca acabar. En cambio ahora lo que se ve es un gobierno que entendió que además de la licuación debe haber un recorte del tamaño del Estado. Sobre todo en un período de recuperación económica.

P.: Se habla de una recuperación económica en un gris, con ganadores y perdedores.

A.A.: Volvamos a mediados del 2024. ¿Cuánto se iba a caer la economía? Todo el mundo estaba por arriba de tres. Los que más optimistas éramos nosotros tres. Y la baja fue de 1,7% de la caída. Creo que este año vamos a crecer más de 5,5%. Y más todavía en 2026. Es verdad que es un crecimiento muy desparejo. Hay sectores a los que les está yendo muy bien y por eso está creciendo el conjunto de la economía y hay sectores a los que les está yendo muy mal. Y sí. Va a ser así. ¿Vamos con ese esquema y hay que acostumbrarse a que a algunos les vaya muy bien y a otros mal. Lo que hay que lo que hay que tener en cuenta es que durante décadas en la Argentina, nuestro aparato productivo para sobrevivir se tuvo que adaptar a la anormalidad. Esa fue nuestra historia durante décadas y ahora estamos yendo a la normalidad.

Aldo Abram: "Hay que acostumbrarse a que algunos les vaya mal" Aldo Abram: "Hay que acostumbrarse a que algunos les vaya mal"

P.: Que sectores no son viables?

A.A.: En la Argentina de la normalidad que no puede haber sectores protegidos que hagan plata a costa del bienestar de sus conciudadanos. Si un empresario tiene que hacer plata, tiene que ser dándole algún beneficio al resto de la sociedad. Está muy bien que haga plata. Toda la plta del mundo, pero, nos debe dar productos o servicios al mejor precio y de la mejor calidad. NO vendernos caro y malo. Todos esos sectores o se van a tener que amoldar, achicar, invertir, hacer algo o desaparecerán.

P.: Que le aconsejaría a Javier Milei, como Presidente, pero también como economista?

A.A.: Que la siguiente gran discusión que debe dar con el nuevo Congreso que surja luego de las elecciones de octubre, debe ser la reforma laboral. Para poder consolidar elcambio productivo, el mercado laboral es un embudo donde mucha gente que pierda su trabajo, le va a costar en estas circunstancias encontrar otro. Y debe haber un pasaje mucho más rápido entre un estado y otro. Para eso se necesitan nuevas reglas laborales que alienten la toma de nuevos trabajadores. Los países normales tienen legislaciones laborales modernas. Una nueva legislación laboral debe permitir ahorrar un montón de penurias a la gente que va a tener que perder su trabajo, porque el sector en el que está es inviable.

El consejo de Aldo Abram a Javier Milei El consejo de Aldo Abram a Javier Milei

P.: Otro consejo?

A.A.: UN mayor federalismo fiscal posible. Cuanto antes. Porque de esa forma vamos a tener incentivos en las provincias para que los ciudadanos demanden donde corresponde. No que baje la presión tributaria, que se maneje mejor el gasto. Eso quiere decir que se apunte a las provincias, los gobernadores provinciales, los legisladores provinciales, los intendentes y los concejales, porque hay ahí una cierta ficción, de que todo depende del gobierno nacional, cuando en realidad gran parte de los dolores de cabeza tienen su origen en las provincias y municipios.