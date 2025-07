Juicio por YPF: revés para Argentina, con una jueza Preska peor que Griesa

Allí, se explica con detalles dos situaciones concretas. Una decisión de este tipo por parte del Gobierno argentino, en el caso que se acepte el fallo, necesita una ley en el Congreso Nacional, con lo cual no puede ser ejecutada de manera inmediata.

Por otro lado, las posibilidades de sancionar una legislación semejante son hoy para el gobierno de Javier Milei, directamente nulas. No hay manera de que, en la Argentina de hoy, el Ejecutivo pueda avanzar en una ley de este tipo; con las relaciones de fuerzas políticas que existen en el país.

El fallo de Loretta Preska

Sin embargo, Preska dictaminó que su fallo del lunes 30 de junio debe quedar en firme, al no haber hecho lugar a la suspensión de la transferencia de las acciones de YPF a Burford y Eton, tras la apelación del Gobierno nacional presentada el jueves de la semana pasada. La citación fue solicitada por los demandantes, que buscan avanzar en embargos contra activos de empresas estatales argentinas, y que nuevamente recibieron un aval de Preska.

Se especula ahora con que desde el tribunal de la jueza neoyorkina se declare al país en situación de “desacato” y que se avance en la posibilidad de nuevos embargos sobre bienes del Estado nacional; una acción extremadamente difícil de concretar. Comenzando por la imposibilidad legal de la jueza en avanzar sobre el 51% de las acciones de YPF.

El Gobierno ahora esperará a que tenga resolución positiva la presentación ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York, tribunal en el que debe resolverse además el fallo de fondo en contra del país, que Preska definió en septiembre de 2023, y que el país ya recurrió ante la segunda instancia judicial.

Acciones de YPF

Como ya se contó en este medio, todo este proceso demandaría más de un semestre, con lo cual la estrategia oficial parece ser la de ganar tiempo, antes de sentarse a negociar con Burford Capital y Eton Park, dos de los fondos vencedores en la causa. Por su parte, se descarta, ambos demandantes presionarán ante Preska para que ratifique, y ejecute, la toma el 51% de las acciones de YPF.

Éstos son los puntos fundamentales de la causa que transita días tormentosos en las cortes de los Estados Unidos.

- Para muchos la necesidad de una estatización de la petrolera era necesaria. Repsol estaba haciendo un desastre, invirtiendo más en Libia que en Argentina.

- Se razona además que, ante la aparición de Vaca Muerta, el proyecto de desarrollo de ese yacimiento debía tener como principal operador a una empresa argentina. En lo posible estatal.

- El juicio no es por la decisión de reestatizar, cuestión que era necesaria, es por la manera en que se reestatizó.

Antecedentes

- El estatuto de la privatización de 1992 (era Estenssoro) incluía una Oferta Pública de Adquisición (OPA). Esto implica que cualquier operación de toma de acciones en poder de privados, obliga a realizar una oferta similar al resto de los accionistas.

- Desde el 26 de junio de 1993 Argentina decide (como país soberano) salir a cotizar parte de las acciones de YPF en la Bolsa de Nueva York. Desde ese momento, inevitablemente, acepta las normas de la SEC, que incluyen el respeto de la OPA. Y la jurisprudencia de Estados Unidos indica que esto es superior, incluso a las normas de los otros países. Esto puede gustar o no, pero es así. Y debía haberse tenido en cuenta.

- En la decisión de reestatización de 2012 se decidió pagar unos U$S 6.000 millones a Repsol, pero no aplicar la OPA.

- Se decidió, además, dejar de distribuir dividendos a los accionistas.

El Grupo Petersen

- El Grupo Petersen había acordado con Repsol pagar parte del 25,46% de las acciones a través del giro de esos dividendos. Como ya no se giraba el dinero, Petersen, a través de Petersen Energía y Petersen Inversora, se presentaron en concurso (y posterior quiebra) en los tribunales comerciales de Madrid. Desde ese momento, el Grupo Petersen dejó de tener que ver con esta causa; y, en consecuencia, probablemente no reciba un solo dólar de este caso (crean o no, es así).

- El síndico de la causa radicada en Madrid, vende la causa (esto es habitual) el 4 de mayo de 2015. La compra el fondo Burford Capital en 15 millones de dólares. Lo hace a través de Prospect Capital (una subsidiaria semisecreta, para que no se sepa que BUrford estaba detrás). Luego ampliaría “la inversión” en 70 millones de dólares.

- En septiembre de 2015 Burford se presentó en los tribunales de Nueva York. Por sorteo tocó Loretta Preska, heredera del sillón de Thomas Griesa como juez de primera instancia en el Segundo Distrito Sur de Nueva York.

La decisión de Preska

- Entre diciembre de 2016 y marzo de 2018, Preska se toma su tiempo para analizar las leyes cruzadas de Argentina y Estados Unidos. En marzo de 2019 definió que las normas de la SEC son más importantes que las leyes locales. Se basa, otra vez, en jurisprudencia de EEUU.

- En septiembre de 2023 falló a favor de Burford y un segundo demandante llamado Eton Park (Dios sabe quién está atrás de éstos).

- El problema fue no haber extendido el pago que recibió Repsol a una oferta al resto de los accionistas. Luego éstos podían aceptarla o no. Pero era obligación, por estatuto, abrir la oferta al 49% restante de los accionistas.

Impacto en Wall Street

- Sobre la obligación de esta operación, hay jurisprudencia en la Justicia de EE.UU. Argentina podría haber aceptado o no abrir las cotizaciones de una parte de las acciones de YPF en Wall Street. Pero si lo hacía, debía respetar las reglas de la SEC (autoridad del mercado de capitales norteamericano).

- El fallo de fondo fue el de septiembre del 2023. Ahí se perdió el juicio. Argentina está obligada por leyes locales a apelar. De no hacerlo, al presidente en ejercicio le cabe la acusación de mal desempeño en sus funciones.

- El fallo del lunes pasado, es porque Argentina no aceptó negociar. Y obliga a entregar a Burford Capital (el demandante) el 51% de las acciones de YPF en poder del Estado argentino.

- Se trata de una obligación que, literalmente, Argentina no puede cumplir, aunque quiera. Para esto debe haber una ley que apruebe semejante operación, con 2/3 de los votos de los diputados y senadores presentes. En la realidad argentina de hoy, es una utopía. Hay jurisprudencia en los tribunales de Estados Unidos que obligan a los jueces a tomar en cuenta las realidades políticas que implican el incumplimiento de un fallo.