Agroexportadores afirman que la liquidación de divisas se realiza con normalidad

Dirigentes de la cadena agro-exportadora aseguraron hoy que tanto la venta de granos como la liquidación de divisas se realiza con normalidad.

"Hoy los granos se están comercializando comúnmente y se va vendiendo lo que se necesita", dijo el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Dardo Chiesa.

"El sector viene de una cosecha muy mala (campaña gruesa 2017/18) y hoy la verdad es que el productor está con la lengua afuera. No tenemos financiamiento, por lo que se tiene que vender, quizás escalonadamente a la medida de las necesidades, pero necesitamos vender todo", subrayó.

El dirigente rural indicó que "con esta tasa de interés (establecida en 68,16% por el Banco Central el viernes), se va vendiendo a medida que se necesita para pagar insumos, alquileres, además de que hay que empezar a invertir para la próxima campaña".

Según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, para la presente campaña se prevé una producción de maíz de 46 millones de toneladas y de 53 millones de soja, por lo que el Gobierno estimó ingresos de divisas por exportaciones superiores a los US$ 25.000 millones.

De ese total, se calcula que unos US$ 17.200 millones provendrán de ventas de soja y subproductos, unos US$ 4.874 por exportaciones de maíz y US$ 3.900 millones por el trigo.

"La evolución de las ventas viene muy bien, particularmente por el ingreso de ventas de maíz por parte de los productores. En los últimos días hubo un flujo importante de camiones a los puertos y tenemos una cosecha muy importante del cereal", indicó el presidente de Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales, Gustavo Idígoras.

"Los exportadores ingresamos las divisas de 30 a 40 días antes de que se realice la exportación, por lo que el flujo de dólares es normal para comprarle al productor la campaña del maíz", agregó.

Idígoras indicó que la exportación de soja "viene más retrasada, sobre todo porque los productores están viendo la evolución del dólar y, generalmente, el refugio de ahorro que tienen los productores es básicamente la soja".

El tipo de cambio mayorista subió 1,56 pesos por dólar entre el lunes y el pasado viernes, cuando el precio de la divisa norteamericana se situó en $ 43,35 por dólar, según el promedio del Banco Central.

"No sabemos bien cómo va a evolucionar la soja, porque va a depender la evolución de las ventas de la oleaginosa de la estabilidad cambiaria del mercado argentino", apuntó el titular de la cámara de exportadores.

Por su parte, la jefa de Informaciones y Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario, Emilce Terré, aseguró que "se ha vendido mucho maíz hasta el momento". La experta explicó que "gran parte de los contratos" de venta de soja "son con precio a fijar: se pacta la entrega de grano y se fija el precio a futuro". "Así se está vendiendo la soja en gran parte" de la producción, cerró Terré.