El presidente de YPF, Miguel Gutiérrez, advirtió hoy que las inversiones en Vaca Muerte corren peligro por el reperfilamiento de deuda y los controles al dólar, durante la 40° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, que se realiza en Bariloche.

Gutiérrez, durante un presentación, habló de “las dos malas noticias” para la compañía por la decisión del Gobierno de congelar y pesificar el precio de los combustibles y el establecimiento de un control de cambios y reperfilamiento de la deuda.

Sobre las cuentas de las compañía, el presidente destacó que YPF contaba a principio de año con USD 1.600 millones de caja. Pero el lunes 30 de septiembre deberá afrontar el pago de una obligación negociable, que en las actuales condiciones financieras no puede ser renovada.

YPF paga entre 800 y 1.000 millones anuales de intereses por su emisión de deuda, que en condiciones normales se refinancian con nuevas colocaciones.

″El lunes vence un bono nuestro. Pensábamos unas semanas atrás que lo íbamos a renovar. Probablemente no lo vamos a poder renovar y vamos a seguir usando esa caja para pagarlo. Como el dinero no es fungible y no lo puedo cambiar de un lado a otro, si al final del día yo tengo que hacer frente a una deuda, la compañía genera la caja suficiente para pagarla, pero ¿dónde la va a reducir? La va a reducir en el ‘capex’ ( inversiones de capital que crean beneficios)" explicó, en declaraciones que tomó el portal Infobae.

“Estamos muy bien de caja y de vencimientos, con posición financiera extremadamente sólida, pero cuanto antes se resuelva la renegociación internacional, antes vamos a tener a acceso" al crédito, puntualizó.

Finalmente señaló el desarrollo de los proyectos en Vaca Muerta va a requerir la financiación en los mercados de capitales, hoy restringida por la crisis económica y la transición política.