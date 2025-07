Advierten que los cambios en el INV ponen en riesgo la genuinidad y trazabilidad del vino

La modificación que ha hecho este Decreto es reducir las capacidades, fundamentalmente, de fiscalización que históricamente ha tenido el Instituto. Correlativamente también esto implica una reducción y la posible pérdida de trabajo para muchas familias argentinas, porque el Instituto no solamente está en Mendoza, sino que tiene representatividad en todo el país, con lo cual también peligran el trabajo de mucha cantidad de familias argentinas a lo largo de todo el territorio nacional.

-En un comunicado que emitieron decían que la decisión del Gobierno se tomó en base de un análisis erróneo, ¿Qué fue lo que no se consideró?

-GPC: En definitiva, quieren reducir a la mínima expresión la fiscalización. Y eso pone en riesgo la salud pública y a los consumidores. Eso es lo que estamos defendiendo, porque la función que ha cumplido históricamente el Instituto, que está reconocido a nivel internacional, es lo que está en peligro puntualmente ahora en este momento.

-Mencionaban que están en riesgo puestos de trabajo, ¿cómo queda la estructura y qué esperan que pase?

-Mariano Lucero (ML): Hoy el organismo cuenta con 432 personas a nivel nacional distribuidos en 12 delegaciones que tiene el organismo en todo el país. En la sede central cumplen funciones 250 personas aproximadamente. Si consideramos que en el año 2000 existían 1.300 empleados en el organismo y a la fecha tenemos 432 personas, somos un organismo eficiente respecto a las funciones y el personal. Principalmente en sus funciones de cuidado o garantizando la salud pública.

-De esos 432, ¿cuántos empleados tienen funciones jerárquicas, uno de los principales objetivos del Gobierno en cuanto a ineficiencia de los organismos?

-ML: Son 12 cargos jerárquicos, de los cuales el año pasado, durante esta gestión se presentó ante la Secretaría de Transformación una modificación de la estructura proponiendo bajar a tres esos 12 cargos jerárquicos.

Ese expediente quedó archivado en la Secretaría de Transformación del Estado. Por lo cual, entendemos que no es solo una cuestión económica, sino que hay una cuestión respecto a disminuir la fiscalización

reclamo inv 6 Marcelo González, inspector, Mariano Lucero, administrativo contable, Gonzalo Pérez Catón, abogado, representes gremiales de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en el INV. Rodrigo D'Angelo / MDZ

-¿En qué situación está hoy la fiscalización a la industria?

-Marcelo González (MG): El decreto genera mucha incertidumbre, porque nos da a entender que el INV deja de ser la autoridad de aplicación de dos leyes, la 14.878, que es la Ley General del Vino, y la 24.566, que es la Ley de Alcoholes, donde tenemos injerencia en ambas, controlamos y fiscalizamos ambas.

Este decreto produjo una sustancial anomalía, ya que ha cambiado distintos artículos. De hecho, ha derogado un artículo que es muy importante para nosotros, el artículo 30, donde ejercemos el poder de “policía”. O sea, no podemos entrar más a una bodega, o por lo menos cuando la bodega lo decida.

-¿Hoy están cumpliendo con la tarea de fiscalización?

-MG: No, porque se produjo la modificación del artículo 14, que dice que ahora el Instituto va a controlar únicamente la elaboración final. Esa elaboración final ellos lo toman diciendo que es la botella que está en la góndola.

Al no poder salir a las bodegas, porque nos derogaron el artículo 30 y porque nos dicen que tenemos que únicamente inspeccionar la botella, nos ha limitado toda la relación que teníamos antes de inspección desde el viñedo, la cosecha, desde la toma del tenor azucarino, cuando se realiza un una alcoholización de un vino o un ingreso de alcohol.

Ahora nos limitamos única y exclusivamente a controlar el vino que está en la botella, que eso puede generar cualquier cosa.

-¿Qué consecuencias puede tener esto?

-MG: El vino tiene que ser genuino y no tiene que causar ningún problema en la salud pública, que es lo primero que dice. Hoy no vamos a controlar la trazabilidad del vino. Desde que ingresa la uva hasta que se produce en un tanque o una pileta. Eso no lo controlamos más.

Van a controlar únicamente la botella. Vamos a sacar una botella y el artículo 14 dice que vamos a controlar de acuerdo a que se encuentra adulterado o, en todo caso, manipulado.

Eso, los inspectores lo determinábamos en la bodega, ¿por qué? Porque hacíamos inventario, probábamos vino, sacábamos muestras, se lo damos al laboratorio, compuesto por gente idónea y reconocido mundialmente.

Eso no lo vamos a controlar más. Vamos a controlar de vez en cuando alguna botella en algún supermercado, en algún depósito. Si encontramos algo, podemos ya actuar, pero cuando encontremos algo va a ser tarde.

-¿Por qué creen que algunos referentes de la industria tomaron esto como algo positivo?

-MG: Precisamente porque no lo vamos a controlar. Pero el INV en los últimos años ha dado muestra de una apertura. De hecho, hemos sacado resoluciones donde lo que ha pedido la industria, se ha dado. Pidieron alcohol cero, vino liviano, vino bajo grado y lo se hicieron las resoluciones para aprobar todo eso. Pidieron que no fuéramos a controlar más el dimetil dicarbonato, porque las máquinas que ellos contratan andan perfectas, también le sacamos eso.

Las desregulaciones vienen existiendo, venimos haciendo aportes desde el Instituto para que ellos puedan trabajar mucho más libremente, pero tenemos que controlar.

-¿Puede haber alguna revisión de esto o creen que ya no hay vuelta atrás?

-MG: Estamos haciendo todo lo posible para que haya una vuelta atrás, que haya una revisión y que podamos estar controlando el vino en toda su trazabilidad. Necesitamos un presupuesto, necesitamos trabajar, necesitamos salir, que la gente nos cuide los autos. El INV es uno de los pocos organismos de la Argentina que tiene fiscalización completa, que hace la trazabilidad total desde que plantás un viñedo hasta que la persona abre la botella de vino y lo prueba.