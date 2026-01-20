Actualizan el Impuesto a las Ganancias: quiénes dejan de pagar y cuánto se retiene desde enero

Con la suba del mínimo y la corrección de las escalas, menos trabajadores quedan alcanzados por Ganancias y quienes sigan tributando tendrán retenciones más bajas.

La actualización del Impuesto a las Ganancias trae alivio para una parte de los trabajadores en relación de dependencia y redefine los montos a partir de los cuales se comienza a tributar. Con los nuevos valores vigentes desde enero de 2026, un empleado soltero y sin hijos que perciba un salario neto de hasta 2,5 millones de pesos mensuales quedará exento del impuesto. En el caso de quienes cobren 4 millones de pesos netos, la retención mensual será de 187.000 pesos.

Para los trabajadores casados que deducen cónyuge e hijos al 100%, el beneficio es mayor: no habrá retención para sueldos netos de hasta 3 millones de pesos. Incluso con un ingreso de 4 millones de pesos mensuales, el descuento será sensiblemente menor y alcanzará los 35.053 pesos.

Estos cambios se explican por la actualización semestral del 14,29% del Mínimo No Imponible (MNI), las deducciones personales y la escala del impuesto, de acuerdo con los valores publicados por ARCA (ex AFIP). La revisión corresponde al período julio-diciembre de 2025 y rige desde enero de 2026, aunque su aplicación es retroactiva al 1° de enero.

Con la nueva tabla, los pisos a partir de los cuales se empieza a pagar Ganancias quedan en un sueldo bruto de 3.000.045 pesos para un trabajador sin conviviente ni hijos, 3.487.190 pesos para un casado sin hijos y 3.952.152 pesos para un casado con dos hijos. A partir de esos montos se aplica una escala progresiva de alícuotas que va del 5% al 35%, por lo que el impuesto aumenta en forma gradual a medida que crecen los ingresos.

La retroactividad de la medida implica que las empresas deberán recalcular las retenciones ya practicadas en enero y ajustar las diferencias en el pago de febrero, devolviendo a los empleados lo descontado de más. Además, el monto final a pagar puede variar según las deducciones permitidas, que cuentan con topes establecidos por la normativa.