A pesar de la salida de Guillermo Francos, el dólar cripto se mantiene estable

Pese a la salida de Guillermo Francos, el dólar cripto se mantiene estable este sábado, con leves variaciones respecto al viernes.

Tras la salida de Guillermo Francos de la jefatura de Gabinete y la confirmación de Manuel Adorni como su reemplazo, el mercado cambiario digital mostró calma. Aunque los sábados no hay operaciones oficiales, el dólar cripto —que cotiza las 24 horas— permite anticipar la reacción de los inversores ante los movimientos políticos.

A cuánto opera el dólar cripto tras la salida de Guillermo Francos Durante la jornada del viernes, el dólar cripto para la venta rondó los $1,492, mientras que este sábado se mantiene en torno a los $1,494, evidenciando una leve suba de apenas dos pesos. La estabilidad refleja una reacción moderada del mercado frente a los cambios en el Gabinete, sin señales de volatilidad inmediata.

guillermo francos manuel adorni.jpg NA El dólar cripto, que surge del intercambio entre criptomonedas y pesos argentinos, suele actuar como termómetro financiero ante anuncios políticos o económicos fuera del horario bancario. Por eso, su comportamiento suele ser un indicador temprano de la confianza o incertidumbre de los inversores.