A cuánto cotiza el dólar oficial y el blue tras la media sanción del Presupuesto 2026 en Diputados

La carrera alcista del dólar parece no tener fin, y el blue ya cruzó la barrera psicológica de los 1.500 pesos.

En una maratónica jornada legislativa, donde el Gobierno logró media sanción del Presupuesto 2026 en la Cámara de diputados, el mercado cambiario las cotizaciones del dólar no reflejaron fluctuaciones en la apertura de la jornada financiera de este jueves.

El dólar oficial minorista se vende a $1.475 en la pizarra del Banco Nación. En tanto, el mayorista opera a $1.450. Mientras que el dólar blue cotiza a $1.500.

Por el lado de los financieros, el MEP se negocia a $1.515,14 y el CCL a $1.556,53.

dolar billete (2) Alf Ponce Mercado / MDZ Media sanción del Presupuesto 2026 en Diputados El Gobierno logró en la madrugada de este jueves darle media sanción al Presupuesto 2026 en Diputados. La Libertad Avanza consiguió 132 votos afirmativos en la Cámara Baja para aprobar el proyecto en general, pero los 117 afirmativos no alcanzaron, contra los 123 negativos, para defender capítulo 11, que incluía el artículo 75 que derogaba las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica.