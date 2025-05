Se acelera el drenaje de reservas del Banco Central

El Banco Central finalizó su sexta la jormada consecutiva con pérdida de reservas internacionales y perforó el umbral de los US$ 38.000, en parte como producto de la baja de algunas cotizaciones, como el oro. Culminaron este jueves en US$ 37.997 millones, con lo que cedieron US$ 307 millones desde el día hábil anterior.

De esta manera, desde el 28 de abril pasado, la entidad perdió dólares en todas las jornadas con un total de US$ 1282 millones, de los cuales cerca de US$ 700 millones fueron utilizados para pagarle al FMI intereses de deuda.

Desde que Javier Milei llegó al Gobierno, las reservas brutas marcan un ascenso de US$ 17.100, desde los US$ 21.208 millones que recibieron el 10 de diciembre de 2023. No obstante, la mayor parte del crecimiento se dio en los tres primeros meses de gobierno, o bien fue producto de créditos del exterior, como los US$ 12.000 millones que llegaron desde el FMI.

Walter Moreno/Mdz

El dólar oficial, en tanto, volvió a bajar en la jornada. Cerró a $1138,07, con una baja del 1,27%. El mayorista cerró en $1.114 con una baja del 0,89%. El blue quedó como el tipo de cambio más caro en $1.165, aunque cayó $5. En tanto el CCL bajó 0,7% hasta $1.1157 y el MEP cedió 1,1% y se vendió a $1143.

El S&P Merval, en tanto, volvió a su tendencia bajista. Retrocedió 1,5% con algunos papeles del panel líder que perdieron hasta un 3,8% y otros con fuertes subas.

En Wall Street, los ADRs finalizaron con mayoría de alzas. En tanto, los bonos nominados en dólares tuvieron una jornada mixta. El índice Riesgo Pais medido por JP Morgan tuvo una fuerte baja del 11,5% y cotizó a 678 puntos básicos.