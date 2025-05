En los extremos de la cadena de desarrollo, qué es lo concreto y qué es lo potencial en la minería mendocina

Tras la exposición de Alfredo Cornejo en la Apertura de Sesiones Ordinarias 2025 en la Legislatura de Mendoza, la actividad minera ocupa un lugar protagónico en la matriz productiva que se proyecta para la provincia en el futuro. La imagen del mandatario provincial con una roca mineralizada fue la señal para la política, los mendocinos y el restro de las actividades respecto al lugar que quiere darle el Estado mendocino a la industria del cobre.

En ese escenario, y en medio de la celebración del Día de la Minería 2025, es importante detenerse a mirar el horizonte y ver qué tiene hoy Mendoza para desarrollar la industria, cuánto es concreto y cuánto potencial, y qué rol puede tener en el desarrollo minero de la Argentina.

Lo más llamativo de la situación en Mendoza es que se encuentra en los extremos, porque por un lado puede tener el primer proyecto que vuelva a producir cobre en el país desde 2019 y, por otro, tiene una amplia cartera de propiedades mineras subexploradas que necesitan de inversiones para que salten del potencial a la realidad concreta.

Estamos en pañales en exploración, pero también podemos ser los primeros en producir cobre, metiéndonos con un proyecto mediano y de rápida concreción -en tiempos mineros- frente a los yacimientos de talla mundial que los vecinos sanjuaninos (que todavía no terminan de dimensionar frente a la alta cantidad de minerales). Los 17 años de freno absoluto a la minería pusieron a Mendoza en un lugar particular de avance de proyectos, con un vacío y generando un escenario de polos.

Lo que hay

En el panorama general de la Provincia de Mendoza, para los registros de la Secretaría de Minería de la Nación existen 7 proyectos mineros en distintas etapas de desarrollo. Sin embargo, allí no se considera la posibilidad de desarrollo a partir de las restricciones legislativas, por lo que al considerar normas como la 7.722 la lista se reduce.

La lista de avance de proyectos mineros de Mendoza es encabezada por Potasio Río Colorado (PRC), proyecto que está en manos de Minera Aguilar e Impulsa Mendoza, empresa que maneja las acciones del Estado provincial. Aguilar tiene el 88% de la propiedad e Impulsa el 12%.

PRC debería poner en marcha en el corto plazo su planta piloto de producción y luego avanzar con la promesa de inversión de US$1.000 millones para alcanzar una producción de potasio superior al millón de toneladas anuales. Por ahora en el horizonte se está a la espera del avance en la planta para cubrir algún nivel de necesidad interna de las sales fertilizantes.

En los registros nacionales aparece bajo un escenario de factibilidad el proyecto de uranio de Sierra Pintada, pero su actividad no se debe a la producción, sino al proceso de remediación que se está llevando adelante por parte de la CNEA.

El cobre

En etapa de prefactibilidad aparece el proyecto de cobre más avanzado. PSJ Cobre Mendocino, en lo concreto, es el proyecto que más rápido puede tener una producción relevante en el territorio provincial de la mano de la producción de concentrado de cobre en Uspallata. Con US$559 millones de inversión en la construcción, avanza con la evaluación ambiental y espera el aval técnico y legislativo para avanzar hacia la factibilidad y una ingeninería de detalles que costaría alrededor de US$15 millones que suman a los US$62 millones que costó la exploración.

Es el proyecto más relevante porque es el único que hoy tiene un panorama concreto sobre la mesa, con 3.900 empleos en construcción y 2.400 entre directos e indirectos en operación. Con una producción final de 40.000 toneladas de cobre fino puede operar por lo menos 16 años, con la posibilidad de extenderse.

El hierro

En exploración avanzada para los registros de la Secretaría de Minería de la Nación aparece Hierro Indio en Malargüe, un yacimiento emblemático por lo que ha sido el impulso minero en los últimos años, porque más allá de su valor concreto, fue casi un estandarte para el Estado a la hora de hablar de modelos.

En las bases de datos nacionales aparece como controlante principal Orvana Minerals, pero históricamente estuvo en manos de Hierro Indio S.A. y bajo la promoción del geológo Guillermo Re Kühl, quien entró en conflicto con los otros socios del proyecto y anunció acciones legales para cuidar su porcentaje de la operación.

En lo técnico, en el proyecto se perforaron 2.700 metros y con los resultados de esos sondajes los accionistas decidieron avanzar hacia la etapa de desarrollo de un planta y llegar a producción. No se trata de un proyecto de mayor impacto, pero podría aportar por la calidad de su mineral a un sector que hoy depende de importaciones.

También en exploración avanzada aparece el proyecto de oro Don Sixto, el cual está detenido hace décadas por la limitación que tiene la ley 7.722 y que no permite la producción de ese mineral bajo los procesos económicamente viables en la actualidad. Los últimos movimientos que tiene la mina se deben a traspasos de propiedad, porque pasó de Yamana a Pan American Silver, pero como parte de operaciones globales y no por el caso particular del sur mendocino.

Exploraciones activas

El cobre vuelve a aparecer en una etapa de exploración inicial de la mano de Cerro Amarillo en Malargüe, otro de los proyectos emblemáticos de la última década en Mendoza. Bajo el control de Wincul S.A. tuvo en la campaña 2023-2024 las primeras perforaciones que se hicieron en la provincia desde el año 2007. Con poco más de 2.000 metros de perforaciones desde la compañía anunciaron que este año ampliarían la información del proyecto a través de trabajos de campo en un contexto de búsqueda de un socio para continuar con la exploración.

Cerro Amarillo es un sistema de cinco pórfidos de cobre que tuvo dos campañas de exploración y que se perfila para seguir en ese proceso por los menos algunas temporadas más.

También en exploración inicial aparece un proyecto de Uranio en Malargüe. Huemules. Bajo el control de la canadiense Jaguar Uranium avanzan en la identificación del mineral para a futuro pensar en la producción en el marco de la legislación vigente en Mendoza sin objetivos con plazos concretos a corto plazo.

Distrito Minero y Geometales

En este panorama de la minería mendocina también aparecen los proyectos que son propiedad de Geometales, que es parte del Grupo Pampa Energía de Marcelo Mindlin. Las Choicas, El Burrero y La Adriana obtuvieron su DIA en 2024 y en la pasada campaña de exploración realizaron perforaciones en en primero de los proyectos mencionados.

Se trata de una zona donde ya hubo producción minera, pero ahora se retoman las tareas de exploración con miras a un desarrollod e varias campañas. Son proyectos que están por fuera de lo que es Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO), por lo que sus avances y plazos son diferentes.

Hablando de MDMO, a fin de año el Ejecutivo espera tener 100 proyectos con los avales técnicos y legislativos para poder participar de la campaña de exploración 2025-2026. Para la campaña que terminó fueron 34 los que estuvieron en condiciones de avanzar. En ese grupo los que más agilizaron el proceso fueron los canadienses de Kobrea Explorations en El Perdido, uno de los siete proyectos que negociaron con los mendocinos de Agaucu y que -en caso de éxito- consideran un pago de US$6,7 millones por el total de las propiedades. Hasta el momento hicieron pagos por US$480.000 dólares como parte del acuerdo de exploración.

Aunque iniciaron los trámites para comenzar a construir los caminos hacia el proyecto El Perdido, lo último que se alcanzó a hacer fue un estudio magnético y radiométrico aéreo, el cual busca seguir sumando información respecto al pórfido de cobre que tienen en la zona.

El resto de los proyectos en su mayoría amplió la línea de base ambiental y se hicieron algunos trabajos de campo, por lo que se proyectan varias campañas de desarrollo en el sur provincial. En estos casos, el nivel de avance y de inversión dependerá de los resultados que se vayan obteniendo. Dado que es una zona subexplorada lo principal para iniciar la cadena de desarrollo es sumar datos y estudios que permitan avanzar a una exploración avanzada consistentes en sondajes.