El Banco Central pierde reservas por pagos al FMI

En una nueva jornada "sin intervención oficial" en el mercado cambiario, el Banco Central culminó la jormada con reservas internacionales por US$ 38.304, con lo que cedió US$ 248 millones desde el día hábil anterior.

Las bajas en las existencias de la entidad tienen que ver en parte con los pagos que de intereses que la Argentina le debe al FMI por US$ 612 millones. Este efecto ya se había sentido este martes cuando las reservas cayeron US$ 397 millones.

Desde que Javier Milei llegó al Gobierno, las reservas brutas marcan un ascenso de US$ 17.100, desde los US$ 21.208 millones que rcibieron el 10 de diciembre de 2023. No obstante, la mayor parte del crecimiento se dio en los tres primeros meses de gobierno, o bien fue producto de créditos del exterior, como los US$ 12.000 millones que llegaron desde el FMI.

Walter Moreno/Mdz

El dólar oficial, en tanto, sufrió una brusca caída en la jornada. Cerró a $1152,7, con una baja del 5,55%. El mayorista cerró en $1.124 con una baja del 5,86%. El blue quedó como el tipo de cambio más caro en $1.170, aunque cayó $20. En tanto el CCL bajó 3,8% hasta $1.1165 y el MEP cedió 3,6% y se vendió a $1156.

El S&P Merval, en tanto, volvió a su tendencia bajista. Retrocedió 3,3% con bajas generalizadas de todos los papeles del panel líder,

En Wall Street, los ADRs finalizaron con mayoría de alzas. En tanto, los bonos nominados en dólares tuvieron una jornada positiva. El índice Riesgo País medido por JP Morgan subió 25 puntos hasta los 766 puntos básicos.