El Banco Central continúa con tendencia de pérdidas de reservas

El Banco Central no logra neutralizar la tendencia de pérdida de reservas internacionales y acumula su octava jornada consecutiva en rojo. En la jornada de este jueves la entidad informó que ascienden a US$ 38.096 millones, de manera que se verifica una caída de US$ 80 millones desde la jornada anterior y US$ 554 millones en las últimas dos semanas.

Las reservas habían alcanzado un pico de US$ 39.279 millones en abril tras ultimos desembolsos del FMI y el Banco Mundial, y otro de US$ 38.650 en mayo luego del aporte de US$ 500 millones desde el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Foto: Walter Moreno/MDZ

El dólar oficial, en tanto, cotizó en baja. Cerró a $1161,9, con una caída del 0,41%. El mayorista cerró en $1.135,5, también el baja, en este caso de 0,92%. El blue se vendió a $1.165, diez pesos menos que el día anterior. En tanto el CCL subió 0,1% hasta $1163 y el MEP bajó 0,5% hasta $1143.

El S&P Merval, en tanto, tuvo una jornada con bajas moderadas y retrocedió 0,2% con algunos papeles del panel líder que perdieron hasta un 3%.

En Wall Street, los ADRs finalizaron con mayoría de subas con papeles que ganaron hasta un 2,5%. En tanto, los bonos nominados en dólares tuvieron una jornada con mejoras. El índice Riesgo Pais medido por JP Morgan cerró sin cambioos en 651 puntos básicos.