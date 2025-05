Simplifican más el trámite para los envíos por courier: lo que hay que saber

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anunció que los envíos por montos menores a US$ 400 realizados vía correo por empresas de courier ya no necesitarán del trámite de clasificación aduanera, lo que implica que no tendrán que viabilizarse a través de despachantes de Aduana.

Se trata de las exportaciones e importaciones destinadas al consumo particular, las que sólo deberán abonar los impuestos corrientes.

El funcionario señaló a través de la red social X que el Ministerio emitió la instrucción interna IF-01568596 por la cual los envíos simplemente pagarán el 21% de IVA y saldrán sin más trámite. Y dijo que su gestión "está trabajando para agilizar el comercio para los consumidores y para nuestras pymes exportadoras".

Se facilitan los envíos por courier

Desde el 2 de diciembre de 2024 están vigentes dos normas que modificaron el régimen de courier. El decreto 1065/2024 y la Resolución General ARCA 5608/2024 que establecen la desgravación del derecho de importación hasta un valor FOB de US$ 400 por envío y hasta un máximo de 5 envíos por año y por persona. Lo mismo para exportaciones por el mismo monto, además de elevar el límite del valor FOB de US$ 1.000 a US$ 3.000 para la importación de mercaderías, con o sin finalidad comercial.