Amplían a US$ 3000 el límite para importaciones eventuales

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció desde sus redes sociales que desde el mes de diciembre se va a ampliar el límite de envíos de importaciones eventuales, muchas de ellas realizadas por correo a través del sistema courier.

Pasarán de US$ 1000 a US$ a 3000 por paquete, un monto similar al de los demás países de la región, a los que se les eliminará el cobro de los aranceles para importación a envíos de hasta US$ 400, a los que solo se les cobrará el IVA.

A modo de ejemplo, una campera que en el exterior vale US$ 100, hoy paga US$ 67 en concepto de impuestos. Con esta medida, pasará a pagar US$ 21.

Con esta medida, aquellos argentinos que realicen viajes al exterior podrán traer en sus valijas productos del exterior con la sola restricción del monto máximo permitido. Algo que favorecerá los tours de compras a los países vecinos, como los que en los últimos meses realizan, a partir de la diferencia de precios, argentinos a Chile o Paraguay.

Las empresas, por su parte, podrán importar de manera más ágil los insumos, repuestos y piezas que necesiten de manera urgente para su producción.

El ministerio de Economía anunció que esta medida no afecta a la importación bajo el régimen del correo “puerta a puerta”, operado por los correos oficiales, para el cual se anunciarán modificaciones en las próximas semanas.