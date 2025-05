La particular comparación entre el vino y el cobre que hizo Cornejo en la Legislatura

Este 1° de mayo, como es costumbre, el gobernador Alfredo Cornejo pronunció su discurso ante la Asamblea Legislativa de Mendoza y, aunque con muy pocos anuncios, hizo referencia a los ejes de su gestión y a los logros de su segundo mandato, donde la minería se ha convertido en una de sus banderas. En este marco, el mandatario hizo una particular comparación entre la industria del vino y la explotación del cobre.

Al momento de hablar de la diversificación de la matriz productiva, Cornejo aseguró que “Mendoza ha dado pasos firmes y concretos hacia una minería moderna, transparente y sostenible gracias a la implementación del nuevo Código de Procedimiento Minero y una renovada autoridad ambiental minera”.

En medio del discurso, Cornejo sorprendió a la Asamblea sacando debajo del escritorio una roca incluso más grande del tamaño de su mano. “Este producto (por el cobre) puede darle riqueza a Mendoza, la riqueza que le hace falta. Puede contribuir al ambiente del mundo en la electro movilidad y tiene una demanda internacional para las próximas décadas que es clave. Este producto puede hacer próspera a Mendoza”, sostuvo.

Pero su argumentación no quedó allí. El Gobernador sacó un segundo elemento, una botella de vino con la que esbozó una particular comparación. “Este producto (el cobre) no tiene por qué ser incompatible con el vino. Somos reconocidos internacionalmente por esto (el vino), somos premiados en el mundo. Nuestra marca indeleble la produce esta maravillosa industria, la más competitiva del mundo. En la cerveza se reparten cinco empresas el mercado, en el vino millones y millones de personas compiten por calidad con esta maravillosa bebida”, sostuvo.

Cornejo aseguró que quiere que Mendoza sea reconocida por la producción de cobre, como lo es del vino. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Pero no quedó ahí, Cornejo hizo una especie de promesa ante la atenta mirada de los legisladores y otras autoridades presentes: “Queremos tener el mismo prestigio y el cuidado ambiental que tuvimos para el vino con el cobre. Queremos ser reconocidos en el mundo como grandes productores de cobre para mejorar el ambiente de nuestro planeta que necesita de este cambio sustantivo”, lanzó.

“Hagamos cobre, hagamos mejor vino y cuidemos el agua”, sostuvo el mandatario mendocino.

El foco puesto en el cobre y el potasio

Para el Gobernador, un hecho clave en este avance ha sido el “ya reconocido Distrito Minero Malargüe Occidental en el que actualmente, como parte de una segunda etapa, tramitan su declaración de impacto ambiental 27 nuevos proyectos que llegarán a la Legislatura en el mes de mayo y otros 50 proyectos se sumarán en una tercera fase”.

También, Cornejo resaltó la incorporación de la provincia a la Mesa del Cobre. “Además, reforzamos nuestro compromiso al unirnos a la iniciativa para la transparencia para las industrias extractivas. Mendoza también se posiciona como un hub financiero regional, habiendo sido sede de la primera ronda de negocios de América Latina junto a la Bolsa de Toronto”.

“Impulsa Mendoza está trabajando en la promoción de la actividad minera y en el acceso al financiamiento para su desarrollo a través del plan de negocios denominado ‘Impulsando exploraciones’. Entre los proyectos más relevantes se destaca el proyecto San Jorge Cobre Mendocino, que podría convertirse en el primer productor de cobre de Argentina, con una inversión de más US$ 550 millones y 3900 empleos directos e indirectos”, sostuvo en su discurso.

Por otra parte, mencionó: “También avanza el proyecto Potasio Río Colorado, cuya planta piloto deberá entrar en operación este año y que permitirá abastecer la demanda nacional con este insumo estratégico, como es el potasio”.

“Nos hemos propuesto abrir la casa al progreso y la minería será el motor de ese progreso. Un progreso que respeta el agua, al medioambiente y a las próximas generaciones”, completó.