Liberación del cepo: ¿qué ha pasado con la demanda de dólares en los bancos?

A dos semanas del comienzo del sistema de bandas de flotación entre $1.000 y $1.400 para la cotización de dólar oficial que marcó la salida parcial del cepo cambiario, el esquema dispuesto por el Gobierno nacional con una suba mensual del 1% parece estar cumpliendo la meta de no intervención del Banco Central. Pero, ¿qué ha pasado realmente con la demanda de la gente de la divisa estadounidense en los bancos?

Con ocho ruedas completadas con el nuevo esquema de flotación, la divisa estadounidense se movió entre los $1.250 y $1.100, tendiendo a equilibrarse más cercana al centro de la banda impuesta por las autoridades. Esto, al menos como lo cuentan desde algunas instituciones bancarias en off es producto de unos primeros días con alta demanda de dólares que con el correr de las jornadas se fue apaciguando.

Sergio Giménez, titular de La Bancaria Mendoza, aseguró que más allá de los movimientos que se presentaron en la cotización, “no ha habido un gran impacto sobre la demanda”. De acuerdo al testimonio de los propios trabajadores bancarios afiliados a la organización, en el caso de los US$ 100 que pueden comprar personas físicas por ventanilla en los bancos, la demanda “no ha sido significativa”.

Giménez comentó que, si bien no tienen acceso directo al monto de las operaciones que se han realizado en estos días, “no ha habido una gran intención de retirar los dólares que se compran por home banking en las ventanillas”. “Que no haya habido alta demanda ha hecho que los clientes decidan mantenerlos en sus cuentas, porque eso les da mayor seguridad que sacarlos y guardarlos bajo el colchón”, sostuvo.

Desde uno de los bancos más importantes del país, aunque no proporcionaron datos exclusivamente de Mendoza, comentaron en off the record que los primeros días sí se vio una mayor demanda de dólares, pero la situación se fue apaciguando en el avance de las semanas. Al menos al cierre del vierne, los tickets de venta registrados en la entidad eran de montos bajos y la demanda ya había caído respecto al comienzo de la medida. Asimismo, aquellas compras de más de US$ 100.000 eran calendarizadas y escasas.

Por el lado de las startups también se vio reflejada esa alta demanda en cuanto se liberó el cepo. En el caso de Ualá, que tiene la particularidad de ofrecer servicios bancarios mediante Wilobank y también reúne todos los servicios de una billetera virtual, la cantidad de dólares comprados en la plataforma creció un 224% entre el día viernes 11 de abril, el último día hábil con cepo, y el lunes 14 de abril, el primero con el nuevo esquema.

Como informaron a este medio desde la empresa, entre uno y otro día se registraron un 163% más de operaciones y un 143% más de clientes que operaron en el mercado cambiario mediante la plataforma.

¿Camino a la estabilización?

Este lunes, la cotización del dólar oficial volvió a marcar subas y bajas durante la jornada, aunque promedió en gran parte $1.190 para la venta, al cierre del día cotizaba a $1.170, $20 por debajo del valor con el que había cerrado la jornada del viernes. De esta manera, desde la liberación del cepo, la cotización de la divisa subió $77,70 en dos semanas.

Por su parte, el dólar blue no presentó cambios con respecto a la jornada del viernes y se comercializó a $1.210 para la venta. El dólar turista o tarjeta se ubicó en torno a los $1.521. Mientras que en los dólares financieros, el dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos) cotizó a $1.170 sin contar las comisiones del agente intermediario.