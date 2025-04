Apertura de importaciones, inflación y tipo de cambio: el análisis económico de Carlos Burgueño

En MDZ Radio 105.5 FM junto a Marcelo Arce, el analista económico Carlos Burgueño abordó los ejes centrales de la política económica actual, desde la posible apertura de importaciones hasta la medición de la inflación y la evolución del dólar.

Apertura de importaciones

Burgueño confirmó que el Gobierno evalúa abrir el mercado a productos de consumo masivo y limpieza importados, especialmente desde el Mercosur: "Acá no es que vienen tomates de Turquía. Pueden venir productos de Brasil". Destacó que las multinacionales con presencia en la región podrían eludir restricciones: "La empresa que produce acá jabón en polvo y tiene la misma fábrica en Brasil te dice: 'Ningún problema, lo traigo de Brasil'… Y en una semana lo tenés en la góndola al precio que vos querés".

Además, advirtió sobre el riesgo de desequilibrios: "Se puede producir un desequilibrio en la producción de la misma empresa que está de los dos lados de la frontera". Sin embargo, criticó aumentos "preventivos" de empresas: "Aumentar el lunes 12% por las dudas, siendo una multinacional, está mal".

Inflación

Burgueño descartó que los controles de precios sean una solución: "Los acuerdos de precios funcionan como canasta básica, no como política para frenar la inflación. Punto. No más que eso". Recordó que medidas como las de la gestión Moreno "no funcionaron ni funcionarán"*.

Respecto a las cifras oficiales, reveló que el INDEC no modificará su metodología de medición antes de octubre: "No hay ninguna fecha para el cambio… Me animo a decirte que hasta después de octubre no va a haber ningún cambio". Explicó que, de aplicarse el nuevo IPC en marzo, la inflación hubiera sido "3,5% en vez de 3,7%", debido a una mayor ponderación de servicios, que subieron menos que los alimentos.

Dólar: "Podría llegar a $1.000"

Sobre el tipo de cambio, Burgueño citó proyecciones que ubican al dólar en "$1.550 (techo) y $900 (piso) para fin de año", con una tendencia a la baja: "Es probable que de acá a poco tiempo estemos hablando de un dólar que va a llegar a $1.000". Aunque aclaró que esto perjudica a los exportadores, lo consideró una "buena noticia" para la previsibilidad: "El Gobierno lo vivirá como una revancha: 'Vieron que el 1% mensual servía'".

Finalmente, anticipó que el Banco Central podría intervenir luego: "En el mediano plazo, va a empezar a comprar dólares por arriba del piso, quizá a $1.200, para dar competitividad".