El Banco Central sumó US$ 1.800 millones más de reservas

Las reservas brutas internacionales del Banco Central volvieron a aumentar en la jornada, esta vez por US$ 1813 millones. De esta manera, terminaron en US$ 38.612 millones.

Aunque no hubo información oficial sobre el motivo de tal aumento, desde el mercado se señaló que el aumento se debe en parte al depósito del préstamo por US$ 1500 millones del BIRF (Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento), órgano dependiente del Banco Mundial, y al cómputo de una revalorización de monedas internacionales frente al dólar, como el yuan, por unos US$ 300 millones.

El tipo de cambio oficial, en tanto, operó con una baja de 4,42% y cotizó a $1.179,47 para la venta. El dólar mayorista cerró en $1.135, lo que implica una baja de 5,42%, la primera importante en todo el gobierno de Javier Milei. El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 575,6 millones y en futuros de US$ 1.554 millones.

Walter Moreno/Mdz

El dólar blue también bajó 2,3% y cotizó a $1.255 para la venta. Mientras tanto, el MEP cedió 4,6% y se vendió a $1.181.

El CCL bajó 4,1% y se operó en $1191, lo que habilitó una fuerte baja de las acciones argentinas que cotizan en el índice Merval. El índice cerró con una baja del 5%, con acciones que se desplomaron hasta un 7%.

El índice Riesgo País medido por JP Morgan sumó 20 puntos y cerró en 745 puntos básicos.