Las aristas de la baja de la pobreza en Argentina: "El problema no está solucionado"

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) reveló que el índice de pobreza e indigencia cayó en el primer año de gobierno de Javier Milei. La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) anunció que la pobreza alcanzó, en el segundo cuatrimestre del 2024, al 38.1% de la población. Esto significa una reducción del 18,1% al 8,2% respecto al primer cuatrimestre de ese mismo año. Esto significaría que en Argentina ahora mismo hay 17.9 millones de pobres si se proyecta el número a todo el territorio.

Sin embargo, algunos expertos cuestionan la metodología utilizada por el Indec para medir el índice. Por ejemplo, el cálculo oficial se realiza sobre poblaciones con más de 100.000 habitantes, lo que deja a las ciudades pequeñas o zonas rurales fuera de la medición. Leopoldo Tornarolli, economista del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS-UNLP) contó en MDZ Radio FM 105.5 que, incluso si baja la pobreza, el punto de comparación es "malo", ya que se compara el dato con la pobreza de la primera mitad del 2024, un momento "el valor era alto incluso para Argentina".

"Tener un 38% de pobres en Argentina sigue siendo un problema enorme y no quiere decir para nada que el problema ya esté solucionado", afirmó el economista y agregó: "Necesitamos una situación mucho más sostenible en el tiempo, algo que todavía no está confirmado que vaya a ser así, teniendo en cuenta todas las idas y vueltas cambiarias que hemos tenido en estos días y los nervios que hay en el mercado".

Tornarolli también explicó que la estabilidad económica sería tan solo el "primer paso", ya que Argentina después "va a tener que crecer y generar empleo en cantidad y calidad". En este sentido sostuvo que el dato revelado por el Indec se explica "completamente" por la baja de la inflación.

"Todavía no tenemos un círculo virtuoso de crecimiento y generación de empleo que nos haga pensar que esto ya está en un camino sostenible y que va a redundar en una baja de la pobreza continua por varios años", argumentó.

El trabajo informal abarca el 40% de la economía argentina. Foto: EFE

Según el economista, la medición del Indec es principalmente monetaria. "El bienestar de la población en general depende de muchas más dimensiones que van más allá de si tus ingresos alcanzan o no para llegar a fin de mes", sostiene. Entre esas dimensiones mencionó el acceso a los servicios públicos, al sistema de salud y educación de calidad. "en definitiva es el acceso a todos esos bienes los que luego van a explicar cómo evoluciona la pobreza", agregó.

Es posible, entonces, que en el futuro la pobreza caiga por ingresos pero se deteriore la salud de la población o su acceso a la educación, algo que "redundaría inevitablemente" en la pobreza. De hecho, Tornarolli mencionó que hay otros indicadores hablan de una situación no tan buena como parece.

"En el mercado laboral no aumentó el desempleo pero sí el deterioro del trabajo. En Argentina se genera muy poco empleo registrado. Esa es una posibilidad cerrada para la mayoría, algo lógico para un país que hace muchos años no crece de forma consistente. Hoy tenemos un PBI per cápita menor a lo que era 14 años atrás, una situación única en el mundo porque somos un país que no ha pasado por guerras o hambrunas", concluyó.