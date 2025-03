En Chile destacan la visita de los argentinos, pero extrañan a los europeos porque son los que más gastan

Ya hemos mencionado en MDZ que Chile no tiene una política de Estado que apunte al fomento del turismo, pero supo tener algo parecido a una. Sin embargo, no estaba enfocada en los visitantes del "vecindario". Chile trabajó durante muchos años en promoción para convertirse en destino de viajeros europeos, los que supieron llegar en gran cantidad, pero que desde la pandemia y el estallido social bajaron y ahora -aunque se recupera una parte- no llegan a las cifras del 2019.

La razón es simple, los europeos gastan más que los argentinos. En 2023 quintuplicaban el gasto de los argentinos, pero esa cifra se redujo y el consumo de los visitantes de este lado de la cordillera se duplicó en 2024. Por efecto del turismo de compras, pasó de US$270 a $US544 en el último período.

Chile recibió una invasión de turistas argentinos a partir de la situación económica, la variación del tipo de cambio y el boca a boca que siempre es efectivo en estas situaciones. Lo mismo fue cuando los chilenos venían en masa a Mendoza. Acá no hay campaña de promoción ni nada, sino una cuestión que se da naturalmente y que luego es utilizada por las autoridades de turno para arrogarse una exitosa gestión en esta materia.

Las autoridades trasandinas festejan los números gruesos de cantidad de visitantes que se elevaron a partir de los argentinos que vienen viajando desde el año pasado y que siguen haciéndolo por una cuestión de ventaja económica, pero no por acción del Estado. De hecho, el Estado chileno no reacciona o lo hace muy lento en la frontera, siendo la muestra más clara que el turismo de compras se da naturalmente y que "a pesar del Estado". A pesar del impacto y el beneficio que genera, la autoridad trasandina no avanza en una política en materia de turismo receptivo desde países limítrofes.

Pero más allá de la evaluación positiva de las autoridades de turismo, desde el sector empresario pusieron un punto suspensivo porque, si bien valoran el impacto del turismo que llega desde la Argentina, extrañan la cantidad de europeos porque a la hora del gasto, son más atractivos y dejan más dinero.

El gasto y el interés por cada turista

La subsecretaria de Turismo, Verónica Pardo, dijo a Emol que "las cifras que tenemos son realmente espectaculares. Sobrepasamos nuestras proyecciones. 846.000 turistas han llegado en lo que es la cifra considerando solamente a enero y eso nos da una proyección. La sonrisa que tengo no es casualidad",

Por otro lado, el presidente de Hoteleros de Chile, Alberto Pirola, dijo al mismo diario chileno que el vecino país aún no ha logrado recuperar las visitas prepandemia de uno de sus turistas más apetecidos, que son los europeos. "Ese mercado es el de mayor consumo per cápita y es clave recuperar", añadió Pirola.

De acuerdo a las cifras del Servicio Nacional de Turismo de Chile, en 2024 llegaron desde Europa 440.380 turistas, un 14,51% menos que en 2019, cuando arribaron 515.145 visitantes. El mismo organismo, en sus estadísticas del 2023 indicaron que el turista europeo tuvo un gasto total individual de US$1.291. En comparación, el turista argentino US$270, el brasileño US$767, el peruano US$419 y el colombiano US$813.

En la ecuación que hacen en Chile en el sector turístico, está el total del gasto que hace el turista europeo, que es ampliamente superior a todos los demás visitantes. Igualmente, con cifras del 2023 el viajero argentino queda muy por debajo de todos los demás países medidos, pero ese número creció en el último año y se duplicó, hasta ubicarse en los US$544.

En ese sentido, Mónica Zalaquett, presidenta Ejecutiva de Federación de Turismo de Chile, indicó a Emol que, si bien la industria del turismo ha demostrado buenos resultados, falta trabajo por hacer. "Aún existe un rezago importante con respecto al marcado europeo. El año pasado llegaron 440 mil turistas desde el viejo continente, cifra que si bien fue 15% más que en 2023, representó 14% menos que en 2019", dijo.

Así, con las cifras sobre la mesa, aunque el impacto de los visitantes argentinos ayuda a mejorar cifras e incluso tiene impacto sobre el comercio minorista, principalmente en la Región Metropolitana de Santiago, en los fríos números el empresariado turístico chileno extraña la llegada de más turistas europeos.