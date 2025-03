El Banco Central vuelve a comprar dólares y mejoran las reservas

El Banco Central volvió a intervenir fuerte en el Mercado de Cambios y realizó compra netas por US$ 169 millones. De esta manera acumula en el mes de marzo US$ 414 millones. Las reservas brutas internacionales informadas, en tanto, volvieron a recuperarse y sumaron US$ 162 millones desde la jornada anterior hábil y quedaron en US$ 28.180 millones.

En la bolsa de valores, las acciones y los bonos argentinos en Buenos Aires retomaron la senda bajista en lo que se evalúa como una toma de ganancias tras las fuertes subas del día anterior. El índice Merval cedió 1,3% y se ubicó en 2.260.870 puntos, con acciones que cedieron hasta 5% como Metrogas (-5,05%), Supervielle (-3,31%) y Cresud (-3,12%).

Shutterstock

Las ADRs argentinas que cotizan en Nueva York tuvieron con bajas en general, con una excepción notable: Bioceres que volvió a subir un 9,5%. El resto de las acciones cedieron entre el 1% y 3%.

El índice de riesgo país, que mide el J.P. Morgan, se ubicó en 722 puntos básicos, con una suba de 5 puntos respecto del anterior registro.

En lo que respecta al mercado de cambios, el dólar blue cerró la jornada con una baja de 0,8% hasta $ 1215 para la venta. En tanto, el CCL también cedió posiciones en un 0,6% hasta US$ 1234, al igual que el MEP que bajó 0,1% hasta $ 1233.

El dólar mayorista, en tanto, cerró a $ 1.064,5 por unidad, con un volumen operado en el segmento mayorista de US$ 551 millones y de US$ 471,5 millones en el Rofex.