Cholulismo empresario, elogios cruzados y otras perlitas de Caputo en Mendoza

Ante la expectante mirada de cientos de empresarios mendocinos, el ministro de Economía de la Nación, Luis “Toto” Caputo, llegó este jueves a Mendoza y participó del 6º Foro de Inversiones & Negocios de la provincia, en el marco de las actividades programadas por la Fiesta Nacional de la Vendimia. Pasado el mediodía, el hombre en el que Javier Milei ha confiado el rumbo económico del país brindó el discurso de apertura del evento y dejó varias perlitas durante su estadía.

El encuentro que reunió al empresariado local, organizado por el Gobierno provincial y el Consejo Empresario de Mendoza (CEM), se realizó en el Hotel Hilton, donde en un clima de negocios muy positivo una serie de charlas centradas en la innovación fueron la antesala de la de llegada del Ministro acompañado por Alfredo Cornejo, gobernador mendocino, la vice Hebe Casado, miembros del gabinete e intendentes.

Luego de que Martín Clement, presidente del CEM, y Alfredo Cornejo abrieran el juego frente a un auditorio repleto, Caputo centró su discurso en algunos ejes claves: elogios a la gestión de Milei y repaso de algunos logros hasta el momento; la ratificación del rumbo económico; nuevo acuerdo con el FMI, salida del cepo y la decisión de no devaluar frente al dólar.

Escoltado en todo momento por Alfredo Cornejo y Hebe Casado, así fue el paso de Caputo por Mendoza.

“Viene una profundización del modelo: más reformas estructurales, más desregulaciones, menos impuestos y la reafirmación del rumbo. Esto tiene que ser para ustedes (los empresarios) tiene que ser lo más importante. Que el presidente reafirme que este va a ser el rumbo es un dato que no tiene que pasar desapercibido”, fue parte del mensaje que le dejó Caputo a los empresarios mendocinos.

En este sentido, después de profundizar sus explicaciones sobre algunas cuestiones macroeconómicas, Caputo celebró el cambio de modelo macroeconómico del país e invitó a los empresarios a llevar estos cambios a sus negocios. “Tenemos todo dado para cambiar y soy re contra optimista porque veo que la gente entendió, lo apoya y cada vez hay más gente con ganas de cambiar e invertir”, destacó.

El sector clave en Mendoza que despierta el interés inversor

Con furcio de por medio (dijo feria ganadera), Caputo también hizo mención a la participación de Alfredo Cornejo en Canadá en la PDAC 2025, la feria minera más importante del mundo, donde también estuvo Karina Milei, y destacó el interés inversor en un sector que puede ser clave para Mendoza.

“Se vio cuatro veces más interés inversor que durante el año pasado. Fue realmente un boom. Y cada vez que viajo por el mundo con el Presidente veo lo mismo, hay unas ganas de invertir en Argentina que no vi nunca y que nunca hubiera imaginado, porque estas decisiones llevan mucho tiempo. Las expectativas que se han generado por lo que se está haciendo son fenomenales”, defendió Caputo.

Una salida a lo rockstar

Los elogios cruzados con Alfredo Cornejo no faltaron durante el encuentro: "No me ruborizo en lo más mínimo en el apoyo al Gobierno nacional", dijo el Gobernador. y ratificó su apoyo a la gestión de Milei: "Lo dije desde el principio, que no podíamos perder 4 años más. Estoy satisfecho de haberlos apoyado desde el principio y comprometo seguir haciéndolo porque creo que es la senda correcta".

En tanto, Caputo aseguró que Mendoza es “una provincia espectacular”. “En este nuevo esquema de país que estamos tratando de construir, sin duda va a ser una de las provincias beneficiadas por toda la riqueza que tiene y por todo lo que ha venido trabajando estos años porque es una de las provincias mejor administradas”, elogió.

Pero más allá de ese momento, otra de las grandes perlitas que generó la visita de Caputo en el foro mendocino fue la buena aceptación empresarial que tuvo su presencia. En un momento al mejor estilo rockstars, una vez finalizados los discursos, el Ministro salió rodeado de fotógrafos y seguridad, pero eso no impidió que más de un empresario se acercara para intercambiar algunas palabras y los más cholulos hasta se animaran a pedirle una foto.