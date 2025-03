Todo para arriba: el BCRA sumó dólares y las acciones volaron

El Banco Central cerró la jornada con una fuerte compra netas de dólares en el Mercado de Cambios por US$ 245 millones. De esta manera inició el mes de marzo con una mejora en las reservas brutas internacionales informadas, aunque en valores mucho menores al movimiento que realizó. Se sumaron sólo US$ 23 millones desde la jornada anterior hábil y quedaron en US$ 28.018 millones.

En lo que respecta a la bolsa de valores, las acciones y los bonos argentinos en la bolsa de comercio en Buenos Aires y en Nueva York revirtieron las bajas provocadas por los anuncios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre aranceles a sus socios comerciales, México y Canadá.

El índice Merval subió un 3,1% y se ubicó en 2.274.494 puntos, con acciones que treparon hasta un 14% como BYMA (+10,16%), Metrogas (+12,06%) o Transener (14%).

Según Eduardo Ramos, analista de mercados de VT Markets, aunque "las nuevas tarifas impuestas por EE.UU. a México, Canadá y China han cambiado las reglas del juego en el comercio global" se "abre una nueva etapa para Latinoamérica, en la que China puede jugar un papel aún más estratégico en la región".

NA

Respecto de Argentina, Ramos visualiza -dentro del contexto crítico de la guerra comerrcial- una oportunidad. "Con China y EE.UU. en plena disputa, la soja y otros productos agrícolas argentinos podrían volverse más atractivos para el mercado chino. Esto podría generar oportunidades, pero también desafíos si las tensiones comerciales continúan escalando", plantea.

Las ADRs argentinas que cotizan en Nueva York tuvieron un día muy positivo. Sobresalieron Bioceres con un alza de +9,1%, BBVA (4,8%), Macro (4,7%), Galicia (4,9%), Supervielle (5,9%), Telecom (4,8%), Tenaris (4%) y Ternium (4,8%).

El índice de riesgo país, que mide el J.P. Morgan, se ubicó en 717 puntos básicos, con una fuerte baja de 8% respecto del anterior registro.

En lo que respecta al mercado de cambios, el dólar blue cerró la jornada con una baja de 0,4% hasta $ 1225 para la venta. En tanto, el CCL cotizó con un alza de 1,6% hasta US$ 1239 y el MEP cerró también con una suba de 0,6% hasta $ 1235.

Según Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, estas subas en los dólares financieros "experimentaron un leve aumento a principios de marzo, impulsado por factores externos como la guerra en Ucrania y las tensiones comerciales entre Estados Unidos y sus socios comerciales". Sin embargo, puntaliza, "para marzo estimamos que tanto los dólares financieros como el dólar paralelo no superarán el rango de los $1.275", tras

El dólar mayorista, en tanto, cerró a $ 1.064,25 por unidad, con un volumen operado en el segmento mayorista de US$ 588,8 millones y de US$ 371,2 millones en el Rofex.