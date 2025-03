De una inversión de US$ 50 a facturar $100 millones buscando promociones aéreas

Unos US$ 50 dólares, una plantilla de WordPress y la certeza de lo que había encontrado era una joya que tenía que compartir con otros viajeros, eso era lo que tenía Matías Mute hace 15 años al momento de crear Promociones Aéreas. Hoy, la cosa es bien distinta. Facturan $100.000.000 anuales, cuentan con un equipo consolidado que a diario publica entre 10 y 15 ofertas de vuelos, paquetes o excursiones y tienen unos 2.000.000 de suscriptores.

Así lo contó el propio Matías durante su entrevista con MDZ Online, donde también abordó algunos consejos para encontrar el mejor precio a la hora de planificar un viaje, los destinos más buscados y otras tendencias que están dominando las preferencias de los usuarios en el turismo.

Mirá la entrevista completa

-¿Cómo funciona Promociones Aéreas?

-Es una página que se dedica a encontrar ofertas de turismo en vuelos, hoteles, paquetes, autos, actividades o asistencia al viajero. Todo lo que encontremos, algo que hacemos mirando las diferentes páginas de turismo y agencias de viajes que consideremos relevantes para para el viajero, las publicamos en nuestra página. Diariamente habrá unas 15 ofertas y dos o tres contenidos que hablan de cosas relevantes o de ofertas que le puedan servir al lector, básicamente para hacer sus propios viajes.

-¿Cómo arrancaste?

-Promociones Aéreas arrancó hace 15 años atrás. Nos dábamos cuenta que para viajar a Miami cambiábamos una fecha y de repente un vuelo que costaba US$ 1.000 pasaba US$ 500. Pensamos que eso era demasiado bueno para ser verdad y decidimos ponerlo en algún lado. Con US$ 50 de inversión inicial nada más y una plantilla de WordPress, así arrancamos básicamente publicando las cosas que nosotros utilizábamos para poder viajar.

Los primeros tres años básicamente nos morimos de hambre. No vivíamos de esto. Entre los años cuatro a siete fue donde vimos que se generaba una audiencia, un público que te agradecía y que te decía que le servía. Así fuimos creciendo y construyendo lo que llegamos a ser hoy en día.

-Me voy a quedar con los números, arrancaron con US$ 50, ¿cuánto facturan hoy?

-Hoy estamos en $ 100 millones anuales.

-¿Y qué hacías antes de Promociones Aéreas?

-Soy licenciado en marketing. Siempre me aboqué a lo digital. Mi sueño era entrar a MercadoLibre, pero lamentablemente Galperín no me llamó, así que me dediqué a otra cosa -risas-. Pero siempre trabajé en el mundo e-commerce, trabajé en retail, en moda… Me aboqué a esto sabiendo lo que tenía que hacer, entendiendo que podía crear un contenido para una audiencia y básicamente darlo a conocer. Ese era nuestro negocio, lo publicitario.

Es muy parecido a un medio como el diario. Nos visitan millones de personas por año y eso es lo que hace que podamos existir.

-¿Cómo llegan y les acercan las ofertas al público?

-Muy buena pregunta, continuando un poquito con la historia, fuimos dos personas durante siete años. Ahí dijimos: “O la chocamos o empezamos a crecer”. En tres años pasamos de ser dos personas a 18. Vino la pandemia, pusimos en suspenso nuestra vida en un ganchito, como todos. Y después, por supuesto, seguimos. Tengo un gran equipo que me ayuda. Tenemos cuatro personas que miran diariamente el precio de 1.300 rutas aéreas. Descartamos 1.290 y publicamos las diez rutas aéreas que están en promoción cada día. Puede ser que si una persona se quieren ir a Miami, pero Miami no está de oferta todos los días. El día que está en oferta te vas a enterar por nosotros. Nuestro agregado de valor es que somos curadores de contenido. Encontramos cuál es la oferta, la publicamos y te decimos qué destino, qué días, en qué fechas y en qué agencia está más barato.

-Le ahorras mucho tiempo a las personas entonces…

-Básicamente yo considero que es como zapatero a su zapato. Si encontrás a alguien que encuentra una oferta antes que nosotros, avísanos porque le contrato -risas-. Mi trabajo es buscar promociones. Matías Mute, creador de Promociones Aéreas. Foto: Analía Melnik/MDZ

-¿Cuál ha sido la oferta más loca que han encontrado o esa que decís que es una “ganga” que no podés dejar pasar?

-Con el tiempo ha cambiado. Hace muchos años atrás aparecían ofertas súper locas que hoy serían muy irrisorias. Paquetes a La Habana por $2.900 o Cancún por $ 6.000, pero era cuando era por un 80% el valor del ticket. Sin embargo, no son las promos que más me gustan porque son cosas muy irrisorias, cosas que no salen habitualmente, que por ahí uno está esperando a ver si salen y para mí es un error. Nosotros publicamos 450 ofertas por mes. Alguna te tiene que servir. Si no viajás es porque no querés, pero ofertas hay de sobra y se publican todos los días. Algo vas a encontrar.

¿Qué pasa si aparece la promo re grosa? Primero, van a haber 50.000 personas tratando de hacer lo mismo que vos, se hace un cuello de botella. Generalmente no se puede emitir, la aerolínea después la cancela. Es un riesgo. Si lo podés tomar y te salió bien, tómalo como el regalo de Navidad. No pasa todos los días y te diría que pasó siete veces en 15 años. Son unicornios. Si lo podés agarrar, hacelo, pero te cases con la idea cazar el unicornio porque no vas a viajar nunca más.

-¿Qué es lo que más está buscando hoy la gente a la hora de viajar?

-En nuestro caso, el 70% del público busca vuelos internacionales, que también es donde hay una diferencia realmente notable en el precio. Por ejemplo, están Miami por US$ 500 o US$ 600, Cancún por US$ 450, por ahí un Barcelona a US$ 900. El usuario va un poco a Europa, pero nosotros tiramos todos los destinos, también nacionales, porque se pueden encontrar ofertas en nacionales, pero la diferencia no es tan grande. Por ahí en un vuelo a Japón con US$ 1.000, te estás ahorrando muchísimo dinero.

-Lo más próximo que tenemos en materia de feriados es Semana Santa y quizás una buena excusa para muchos para viajar. ¿Qué recomendás para esta fecha?

-Primero que te acompañe el clima, porque marzo no venía siendo muy benevolente con eso. Los feriados no suelen ser fechas baratas para viajar, lamentablemente. El turismo se rige por temporadas. Las temporadas son enero/febrero, julio y fines de semana largos.

Lo que sí, se ha terminado la baja temporada y se ha transformado en una media permanente. El viajero se dio cuenta de que puede viajar en todo momento del año. Generalmente, los mejores momentos para viajar son mayo, junio, septiembre y octubre, por el clima. Casualmente son las fechas más baratas para viajar, porque son temporada media. Julio, por ejemplo, es temporada alta en todo el mundo, para todo el hemisferio norte es verano y para nosotros son vacaciones de invierno. Entonces sí suelen ser fechas muy demandadas. Se encuentran cosas, pero poquitas y con mucha anticipación.

-¿Podés darnos tres tips viajeros que debería tener en cuenta antes de elegir a dónde viajar?

-Tip número uno, ser flexible. Hay que considerar pensar en qué tipo de experiencia quiero proponer. Quiero ir a Cancún, pero está barato, pero Punta Cana que está al lado y también es playa capaz que sí. Si uno está abierto a opciones dentro de montaña, ciudad o playa, y puede variar, se encuentran buenas oportunidades También poder ser flexible en cuanto a fechas, es sacar el pasaje y después pido permiso o veremos cómo lo pago. Uno puede trabajar en ciertos momentos específicos del año para después pedir vacaciones en otros períodos de tiempo.

Otro consejo es, por ejemplo, ahora no es tanto el caso, pero si uno quiere, tener la seguridad de un vuelo, es con un paquete. Está todo el combo y lo que pase con el dólar no te preocupa tanto. Años anteriores fue un poco más preocupante, ahora podremos decir que no tanto, pero si uno quisiera dormir tranquilo, en los paquetes a veces encuentran también muy buenas oportunidades.

-Las últimas cifras marcan que el turismo emisivo creció más de 70% en Argentina. ¿Es el momento de hacer viajes al exterior? ¿Está realmente barato?

-En los 15 años que estamos hemos pasado por todo tipo de dólar, por todo tipo de gobierno y siempre hemos encontrado una oportunidad para pescar. Sin embargo, hay que aprovechar los contextos. Santiago de Chile o Miami como lugares de compras, que además en el 2023 no eran económicos, hoy lo son. Hoy el gasto en destino es mucho más benevolente en algún aspecto. Para ir a Punta del Este tenías que básicamente vender el auto, pero por suerte ya hoy uno va y no le parece que es algo tan tan costoso.

La realidad es que sí, hoy es un momento muy conveniente para poder viajar, porque el gasto afuera no parece tan caro. Cuando uno hace un viaje, hace una inversión. Y siempre digo que es la mejor inversión que uno puede hacer en uno mismo. Uno trabaja todo el año, ¿para qué? Para las vacaciones. Tómate unas vacaciones como corresponde y como puedas. Por supuesto, ahorrando lo máximo posible o logrando a veces acceder a eso que es tan difícil.

La realidad es que en hotelería hay cientos de opciones, en ubicación, en planes de comida, tipos de estrellas… Realmente el que no viaja es porque no quiere.

-Me quedo con eso que decís de la hotelería. ¿Conviene hoy pagar un all inclusive?

-A mí particularmente no me gustan, pero es algo muy personal. Depende de cada uno. La experiencia para ir con chicos es fantástica. Si uno dice quiere ir y que le resuelvan absolutamente todo, sí, es muy buena. ¿Qué pasa? Por ahí la gastronomía no es una cosa espectacular. Por ejemplo, los más conocidos eran los de México y están muy ligados a Estados Unidos. Entonces vas a sentir que estás comiendo comida muy americana, porque está dedicado a ese público. Como experiencia, he estado en varios y te puedo decir que tengo un hijo de siete años y es maravilloso cómo te resuelven. Si querés descansar, sí, andá a all inclusive.

Generalmente, el nivel de precios parece elevado, pero cuando uno va y después hace la cuenta de todo, te das cuenta de que no es tan excesivo y justamente termina siendo conveniente. Si existen es porque no pierden. Son cuatro comidas y poder disponer en todo momento de bebidas. No es un tema menor. Cuando uno dice all inclusive, es realmente importante lo que uno puede recibir a cambio como contraprestación.

-¿Cómo está posicionada Mendoza entre los viajeros?

-Creo que el consumo del viajero cambió muchísimo gracias a la pandemia. Sí hay cosas positivas que nos dejó la pandemia, es que si se puede viajar nacional, entonces muchas personas han empezado a viajar nacional por la pandemia. Se dieron cuenta de que había algo que estábamos desconociendo. Mismo yo todavía no conozco enteramente algunos lugares de Argentina que todavía tengo pendientes de conocer, más allá de que trabajo de esto. Hay ciertos lugares, todo lo que es turismo rural, turismo de bodegas, etcétera, que se han puesto muy en auge. Gran parte de eso creo que se lo debemos a la pandemia.

Más allá de que el viajero hoy en día, en cualquier momento va a Mendoza. Una escapada son tres días. ¿Quién no la va a hacer?

-Para cerrar, ¿cuál es el destino que tenemos que buscar por estos días?

-Hay que estar atentos. Por ejemplo, para Mendoza puede venir muy útil y seguramente lo usan un montón, es buscar vuelos desde Santiago de Chile. También desde Montevideo, Foz de Iguazú o Sao Paulo. Nuestro centro es Ezeiza, pero Brasil tiene diez aeropuertos como ese. Tenemos que buscar alternativas y la alternativa es que publicamos muchísimos vuelos de Santiago de Chile que pueden ser convenientes para los que están de Mendoza. El único tip o hack es manejar la anticipación. Si vas a volar desde otro aeropuerto, manejar mucha anticipación por si tardas en llegar a ese aeropuerto y por cualquier contingencia que te pueda demorar.

Hay que estar muy atento a esas cosas donde se encuentran oportunidades. Todo va por momentos. Ya pasamos el furor de Brasil, hoy el argentino se está recalibrando después del fenómeno Brasil, que todo el mundo viajó ahí esta temporada. Este año fue un enero con un boom de turismo. La Costa Atlántica estaba estallada de gente, a nivel nacional se ha viajado un montón, Brasil fue un furor también.

Si me preguntan a mí qué me gusta o qué hay, para Europa hay un sinfín de oportunidades, para Estados Unidos también para la costa oeste y también nacional. Tenemos 450 ofertas por mes y alguna te tiene que servir. Y no es lo que me gusta a mí, es lo que le guste a cada uno, porque la experiencia de viaje es muy particular. Sí les puedo decir que oportunidades hay y que es el juego de la paciencia.