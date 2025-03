Acuerdo FMI: ¿se viene el fin del crawling peg o habrá bandas de flotación del peso?

Ya no caben dudas de que uno de los puntos más discutidos entre los técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y sus colegas del Ministerio de Economía giró en torno a la devaluación del peso. A partir de las declaraciones que hizo el titular del Ministerio de Economía, Luis Caputo, en un programa de televisión, pareciera que el organismo internacional ganaría la pulseada.

El funcionario argentino, que en muchas ocasiones no escatimó energías para negar que habría una depreciación de la moneda nacional, en diálogo con el periodista Antonio Laje, no volvió a insistir esta afirmación e incluso emitió una frase que pudo interpretarse como la apertura a la posibilidad de que se modifique la cotización de la divisa.

“Lo que hagamos no va a afectar a la gente”, aseguró Caputo y abrió una puerta que parecía estar cerrada. En ese sentido, Iván Cachanovsky, director del Departamento de Economía y Ciencias Sociales de la universidad ESEADE, se animó a anticipar que el crawling peg del 1% “quedó en jaque”. El crawling peg es el ritmo de devaluación gradual y controlada del peso.

"El ministro enfatizó que cualquier decisión que tome no afectará a los ciudadanos. Pero la incertidumbre quedó establecida y el mercado comenzó a descartar una devaluación (no brusca) en abril", dijo el experto.

Analizando de frente esta posibilidad, el economista señaló que aparecen señales de que las condiciones para llevar adelante una depreciación con menos riesgos. "Podría tener algún respiro gracias a un menor exceso de pesos, liquidación de cosecha y acuerdo con el FMI (ya aprobado el DNU en Diputados)", explicó.

Hizo referencia, además, al dato del superávit fiscal de febrero que fue el segundo en el año y que acumuló un saldo positivo del 0,11% del PBI. “Claramente el escenario de que el crawling Peg no llega a fin de año, se incrementó notoriamente", aunque destacó que no está garantizada una devaluación para abril.

Dentro de una idea similar se ubicó el economista, Juan Manuel Telechea, que en conversación con MDZ aseguró: “El acuerdo con el Fondo Monetario va a venir con algún tipo de modificación. De mínima la eliminación del dólar blend y de máxima la quita de regulaciones, en el corto plazo. En el mediano plazo claramente el objetivo es quitar todas las intervenciones y abrir el cepo”.

"Más aún, podría llegar a haber una buena oportunidad de unificar el tipo de cambio o realizar alguna devaluación hacia mediados de año (mayo-junio); es decir, un poquito después de lo que está descontando el mercado", sostuvo Cachanovsky.

Nerviosismo de los inversores

“Yo creo que Caputo, está entre la espada y la pared de alguna manera. Por un lado, tiene que tratar de convencer al mercado de que no va a haber ningún tipo de salto cambiario, porque si no pasa lo que vimos en estos días. Por otro lado, está el acuerdo con el Fondo Monetario que va a venir con cambios”, recalcó Telechea para tratar de explicar la declaración del ministro de Economía.

Desde el punto de vista de Cachanovsky, fue la cantidad de dólares que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) destinó a mantener la brecha cambiaria lo que encendió las alertas de los inversores y señaló su preocupación al respecto. “La brecha cambiaria sería mucho más alta”, afirmó.

Vale recordar que, en la última semana, la entidad bancaria tuvo que vender más de US$1.000 millones. “Diciembre ya comenzó a volverse exigente, tuvo que vender US$325 millones. En enero hizo una intervención de US$ 950 millones y en febrero de unos US$ 600 millones. En cuanto a marzo, apunta a superar el monto de enero”, repasó el experto.

Sin embargo y más allá de las alertas, el Cachanovsky sostuvo que, a pesar del nerviosismo del mercado, podría haber una oportunidad para devaluar con un costo bajo o incluso unificar el tipo de cambio. “El Gobierno podría continuar reemplazando base monetaria por depósitos del Tesoro y con la emisión por un margen más", profundizó.

También destacó como positivo el hecho de que se acercan las fechas de liquidación de cosecha. "Si bien es cierto que los precios están bajos, las cantidades son altas. Esto podría darle un respiro al mercado cambiario", aclaró.

Por su parte, Juan Manuel Telechea sumó un factor a tener en cuenta a la hora de decidir la devaluación y no generar mayores riesgos: la rapidez de la medida. “La velocidad en la que quites las regulaciones y elimines el cepo te va a indicar si hay -o no- saldo del tipo de cambio. Ahí está la encrucijada de Caputo que tiene que llevar tranquilidad a los mercados, por eso no dice nada. Además, creo que todavía no están cerradas las condiciones del acuerdo”, concluyó.