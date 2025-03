La cantidad de mujeres que se arriesgan a invertir creció seis veces en dos años

Alcanzar cierta seguridad económica y contar con un reaseguro en momentos de crisis son los impulsos rectores detrás de las mujeres que incursionan en las inversiones. Así, son cada vez más las que se animan a especular y depositan parte de sus ingresos para obtener ganancias en el mercado financiero.

Una de las características de esta ola femenina es la visión conservadora a la hora de elegir las opciones para conseguir ingresos extra, las que eligen hacer transacciones con cautela son el 57%. De esta manera, la tendencia se contrapone con la intención más arriesgada de los hombres que buscan altos retornos y en menores plazos, alcanzando al 37% del total.

Sin embargo, una medición del mercado realizada por la fintech Ualá, reveló que cada vez son más las operadoras que toman opciones de inversión con mayor volatilidad. “De septiembre de 2023 a 2025, la cantidad de mujeres que se definen como inversoras arriesgadas creció del 0,5% al 3%”, remarcan los especialistas en su informe.

Más allá de este dato, la precaución de las operadoras de mercado se nota en la búsqueda de opinión antes de tomar decisiones sobre el depósito de sus ingresos. “El 33% consulta a familiares o amigos, frente al 18% de los hombres. En contraste, el 34% de los hombres prefiere investigar por su cuenta, mientras que sólo el 18% de las mujeres lo hace”, explican los analistas.

Otro dato importante que resalta el reporte de la plataforma fundada por Pierpaolo Barbieri, tiene que ver con la comparación entre géneros en cuanto a los nuevos usuarios de estas herramientas financieras en el último año. “El 55% de las mujeres invierte hace menos de un año, frente al 40% de los hombres. Un 37% más que los hombres, comenzó a invertir en este período”, remarca el estudio.

“Aunque las mujeres muestran interés en comenzar a invertir, persiste una barrera importante relacionada con el conocimiento y la confianza en el tema: 4 de cada 10 aseguran no tener conocimientos sobre inversiones, un porcentaje que es el doble en comparación con los hombres. Esto revela que aún existe una brecha de género en el acceso y la educación financiera”, señaló Mayra Sciarrillo, Chief Product Officer (CPO) de Ualá.

“Fuimos sumando productos como la Cuenta Remunerada o Plazos Fijos, y hemos logrado reducir la brecha de participación en instrumentos como el dólar MEP o CEDEARs, donde la presencia femenina creció. Cada vez más mujeres están tomando un rol activo en la gestión de su plata, y seguimos ampliando nuestras opciones para que esta tendencia continúe.”, mencionó Pablo Savoldelli, director de Wealth Management de la fintech.

Las herramientas más elegidas

El informe de Ualá hace una enumeración de las opciones de inversión más populares. Los fondos comunes de inversión son los más elegidos tanto por hombres como por mujeres, con un 65%. Las inversoras también utilizan los plazos fijos -37%- y las cuentas remuneradas -30%-.

“Los hombres muestran una mayor tolerancia al riesgo y buscan retornos más altos a través de cripto (20% vs. 7% en mujeres), acciones y CEDEARs (46% vs. 28%) y bonos u ONs (20% vs. 11%)”, afirman los especialistas de la fintech. Además, aseguran que la compra de dólares es más común entre los especuladores masculinos.

Los expertos agregan: “Otros instrumentos han experimentado un cambio: el dólar MEP ahora cuenta con un 57% de hombres y un 43% de mujeres, mostrando un aumento del 17%, mientras que en los CEDEARs, el 65% de los inversores son hombres y el 35% mujeres, con un crecimiento del 11%”.

En cuanto a las entidades financieras, ambos géneros se inclinan por operar por medio de bancos digitales y fintech: “87% de las mujeres y 68% de los hombres”. Sin embargo, entre el sector masculino resaltan otras plataformas como, por ejemplo, los brokers y aplicaciones de criptomonedas.