Dólar en alza: cuánto más puede subir y cómo puede impactar en los precios

La semana comenzó agitada para las distintas cotizaciones del dólar en Argentina. Después de la suba que habían presentado el lunes el blue y los financieros, en el cierre del martes la valoración en el mercado paralelo cotizó a $1.285, mientras que el contado con liqui (CCL) y el MEP estuvieron muy cerca de los $1.300 a $1.295,70 y $1.299, respectivamente.

Pero el caos no quedó ahí, también sufrieron un arranque furioso las acciones de la bolsa Argentina y las ADR que cotizan en Estados Unidos que se derrumbaron y el riesgo país que se disparó nuevamente. En este contexto de nerviosismo, el Banco Central tomó medidas y salió a vender dólares.

Pero, ¿qué alimenta todo este caos, al menos en el ámbito cambiario? como lo explicaron los expertos, los motivos son varios, pero el principal radica en las dudas que se plantan sobre una probable devaluación como condición del nuevo acuerdo que el Gobierno de Javier Milei negocia con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Por qué sube el dólar en Argentina

Para José Vargas, economista de Evaluecon, se pueden vislumbrar varios motivos. En primer lugar, la fuerte intervención del Central hacia fines de la semana pasada (algo que se repitió en la jornada de hoy con la pérdida de US$ 126 millones en reservas brutas). “Generó mucha incertidumbre en el mercado, sobre todo el día viernes, por la fuerte posición que tuvo para contener la suba de los dólares”, dijo el experto.

Otro de los motivos que alegó Vargas es que “sobran muchos pesos y están faltando dólares, lo que no es un dato menor”. Mientras que el tercer motivo es el mencionado acuerdo con el FMI. “La parte política también incide en esta situación. En principio se habla de que el Fondo Monetario pediría salir del cepo, pediría devaluación o eliminar lo que conocemos como crawling peg por bandas”, argumentó el economista.

“Está claro que todo eso genera mucha más volatilidad e incertidumbre en el mercado. Muchos dentro de este famoso mercado intentan asegurar posiciones pasándose a dólar, previendo un poco lo que puede seguir pasando”, sostuvo el referente de Evaluecon.

Por su parte, Dante Moreno, economista de la Consultora EPyCA, explicó a MDZ Online que la suba de los dólares financieros y el blue es consecuencia directa de la aún irresuelta definición del FMI y el incremento de la desconfianza del mercado financiero que el Gobierno pueda mantener la paridad del dólar.

Moreno no descartó que con este panorama, la divisa estadounidense continúe su senda alcista en las próximas jornadas. “Bajo ese contexto, si el gobierno no logra calmar los ánimos y el FMI no cierra la asistencia financiera, el tipo de cambio puede seguir una tendencia incremental”, opinó. Las diferentes cotizaciones del dólar arrancaron la semana en alza. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

¿Cómo impactará en los precios?

Desde el punto de vista de José Vargas, una devaluación superior a la del ritmo del crawling peg es algo muy difícil que se dé, al menos hasta las elecciones. “Evidentemente también va a ser muy difícil que lo haga antes de cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional”, añadió.

Pero si lo llevamos a la economía diaria de los argentinos, la pregunta que surge es si este movimiento del dólar y las posibilidades de devaluación realmente se trasladaron a los precios, empujando los índices de inflación e impactando realmente en los bolsillos.

“Noc reo que esto se vaya a ir directamente a precios porque tampoco ha sido una suba relativamente fuerte, lo que tenemos de precios tiene que ver con la mayoría de los movimientos de los costos internos y lo estacional como el mes de marzo y demás”, aseguró Vargas y aclaró que, de todas formas, lo que suceda depende del contexto político/económico y también de lo que suceda en el plano internacional.

Por su parte, Dante Moreno, también descartó que esto se vea reflejado de inmediato en las góndolas. “El impacto en los precios no tendría la incidencia de oportunidades anteriores porque la recesión económica ya hizo su trabajo”, completó el economista.