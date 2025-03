Luis Caputo explicó por qué no hay detalles ni monto del acuerdo con el FMI

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que el acuerdo que el gobierno de Javier Milei busca con el Fondo Monetario Internacional (FMI) es "diferente" y "un caso atípico", ya que el Presidente y su equipo son "más ortodoxos" que los directivos del Fondo.

"Todo el ajuste fiscal y monetario que pide el Fondo para un acuerdo nosotros ya lo teníamos desde el año pasado , nunca le pasó eso al FMI, que un país sea más ortodoxos que ellos", subrayó al respecto el titular de Hacienda.

Caputo reconoció que aún no se definió el monto del desembolso: "No está definido, lo define el directorio cuando lo convoquen. Nosotros genuinamente no lo sabemos", afirmó. Consultado en A24 sobre por qué el Congreso ni la sociedad en general no conoce los detalles técnicos del acuerdo, el funcionario explicó: "No está porque pasa por el ejecutivo. Lo que se aprueba el crédito, los detalles son parte de la confidencialidad del acuerdo".

También aseguró que, al liberar las restricciones cambiarias, "no va a haber problemas para la gente ni saltos devaluatorios como dicen algunos que pide el Fondo".

El ministro enfatizó que el objetivo de acudir al FMI es lograr una moneda sana y continuar con el proceso de desinflación. Aunque no precisó la suma que el FMI podría desembolsar, se estima que Argentina busca entre 10.000 y 15.000 millones de dólares para reforzar las reservas del Banco Central y facilitar la eliminación de las restricciones cambiarias.

Caputo señaló que los fondos frescos servirán para recapitalizar el Banco Central, pero que se requiere eliminar el excedente de pesos y lograr la convergencia del índice de precios al consumidor (IPC) mensual al crawling peg y la inflación internacional.

En cuanto al panorama cambiario, analistas y consultoras indican que el nuevo acuerdo permitirá solucionar los déficits acumulados del pasado, lo que facilitará la eliminación de las restricciones cambiarias.

Importaciones, empresarios y empleo

El ministro también fue consultado sobre el riesgo de un aumento mayor del desempleo frente a la apertura de importaciones que promueve el Gobierno. Caputo evaluó que eso no sucederá si se cumplen ciertas condiciones que también dependen de los empresarios.

"Hay que bajar impuestos y hacerlos competir. Hay que terminar con el negocio financiero y eso requiere que los empresarios inviertan en su industria. Hay que eficientizar la industria, que hace años no se hace", insistió.