El gobernador de Misiones cuestionó la falta de apoyo del gobierno nacional a productores

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, se refirió a la situación que atraviesa el sector yerbatero y cuestionó la falta de acompañamiento nacional para los pequeños productores.

En ese contexto, expresó su desacuerdo con recientes declaraciones de funcionarios nacionales que sugieren que los productores yerbateros “se dediquen a otra cosa”.

“Eso me produce un profundo dolor”, afirmó el mandatario misionero, resaltando el mercado exportador del sector, con presencia en India y Europa, y el esfuerzo constante por expandirse a nuevos mercados.

Passalacqua también se refirió a la situación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). “Si hay una cosa que nos duele a los misioneros es que el pequeño productor hoy no tenga su herramienta, que es el INYM. Tampoco la Nación va a firmar la designación del presidente del INYM”.

Exportación

“Nosotros tenemos fuertes aspiraciones de exportar la yerba mate al mundo. Así es la situación del mercado que estamos viviendo hoy. Pero la salida es por afuera. Hay otros mercados como el indio o el europeo. Para eso también nos van a ayudar mucho abrir más puertas, meternos en ferias, buscar compradores, buscar intermediarios”, añadió.

En ese sentido, recalcó que el gobierno provincial continuará acompañando al sector. “Siempre estaremos al lado de los que producen, de los 13.000 productores por los cuales la provincia pelea. Siempre nos van a tener de su lado, aunque hoy estemos con escasas herramientas. Pero una de ellas es el Consejo Federal de Inversiones (CFI), que ya se puso a disposición y nos van a ayudar en esto, así que estamos tranquilos con respecto a armar una solución al año en plazo”.

Situación muy mala

Por su parte, el empresario y exgobernador de Misiones (2007-2015), Maurice Fabián Closs, calificó a la situación de yerbatera como “muy mal”.

Sabido es que el mercado yerbatero se lo reparten entre Misiones y Corrientes. Misiones cuenta con pequeños, medianos molinos y cooperativas, mientras que Corrientes cuenta con una empresa, Las Marías, y la cooperativa de la localidad de Liebig que mueven el 70% del mercado yerbatero.

El gobierno de Corrientes está a favor de la desregulación del mercado yerbatero, de hecho, semanas pasadas el ministro de la producción correntino Claudio Anselmo, ex directivo de la empresa Las Marías, en declaraciones a Radio República de Posadas dijo acompañar la desregulación del mercado yerbatero; mientras que Misiones insiste en la regulación del precio de la hoja verde y canchada (estacionada).

Para Closs la crisis yerbatera se debiera solucionar “encontrando un precio que, si bien no va a ser justo, por lo menos justifique que el productor corte la yerba”.

“Hoy lo que está pasando es que los que se está pagando, al productor no le conviene ni le compensa tanta acción”. Esa es una situación, sino se resuelve va a terminar con los yerbales abandonados”.

El Instituto Nacional de la Yerba Mate sugiere un costo para la hoja verde de 356 pesos el kilo, este importe no incorpora el 30% de rentabilidad para el productor, los molineros plantean pagar entre 250 y 260 pesos por kilogramos, mitad al contado y el resto con cheques a 30 y 60 días; mientras que el productor quiere 458 pesos por kilogramo de hoja verde.

Similar a los ´90

Para Closs hoy el sector yerbatero está igual que en la década del ´90, cuando se desreguló el mercado y los grandes molineros pagaban monedas por el kilo de hoja verde y canchada. “Estamos igual que en los '90, donde lo que le sobra al productor es solamente un tercio de lo que se le paga”.

“Con ese tercio tiene que cuidar las chacras todo el año y vivir, con lo cual claramente estamos en la misma situación que los '90 y va a terminar igual”.

Ante la pregunta de quiénes se están beneficiando con la desregulación del mercado yerbatero el empresario dijo que son “los grandes molineros correntinos y algunos misioneros”.

En cuanto al precio en góndola dijo que “el precio del paquete de yerba tendría que estar en un 30% más como mínimo”. “Si esto sigue así, vamos hacia la caída total del negocio yerbatero”.

“El productor está en la ruta reclamando porque hace números y dice 'si tengo que pagar 170 pesos de servicio y me pagan 250 a un montón de plazos, no me queda nada'”.

Mesa yerbatera, ausente la molinería

Representantes de cooperativas, productores, trabajadores rurales, del Gobierno de Misiones y de la molinería de esta provincia se reunieron en la sede del Ministerio del Agro en Posadas para afrontar la actual crisis del sector yerbatero, generada tras la desregulación de precios de la hoja verde de yerba dispuesta por el Gobierno nacional a través del DNU 70/23.

En la oportunidad se resolvió elaborar un petitorio para solicitar a la Nación la modificación del Código Alimentario Argentino, con el objetivo de reducir el porcentaje de palo permitido en la yerba mate del 35% al 25%, y el contenido de hierbas en yerbas compuestas del 40% al 10%.

Durante el encuentro se intentó también acordar un precio de referencia para el inicio de la cosecha de invierno prevista para el 1° de abril, pero los representantes de la industria yerbatera misionera argumentaron que “al no estar todos los molinos presentes, especialmente los de Corrientes que no participaron, no se podía avanzar en tal sentido, ya que no hubiera quedado garantizado el cumplimiento de todas las partes”.

Mercado desregulado

Tras el encuentro, Enrique Diehl, de la Cámara de Molineros, destacó la complejidad de la situación y la importancia del diálogo entre los distintos actores de la industria. “Hoy vinimos, pero no trajimos una propuesta de precios porque en un mercado desregulado es muy difícil. Cada molino tiene su propia realidad y debe responder a su problemática. Si no están todos los molinos presentes, no se puede avanzar con un precio de referencia que garantice el cumplimiento de todos”, afirmó en declaraciones a la prensa misionera.

Asimismo, subrayó la relevancia de mantener instancias de diálogo para la defensa del sector: “Es lo más importante; el diálogo y la discusión franca pueden llevar a una solución”.

Regulación

Diehl se manifestó también a favor de que vuelva a haber un organismo regulador, como lo era el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) antes de que el gobierno de Javier Milei le recortara sus principales facultades, aunque afirmó que existen diferencias sobre los niveles de regulación que debe tener ese ente.

Por su parte, el director del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) por el sector cooperativo Gerardo Vallejos, advirtió sobre la difícil situación que enfrenta el sector y la falta de soluciones concretas para fijar un precio justo para los productores y que el encuentro fue un primer paso en busca de consensos.

“Fue una mesa interesante, donde estuvieron representados todos los sectores de la cadena. El tema principal es la realidad palpable de una crisis yerbatera que estamos teniendo y de la cual hoy por hoy no podemos encontrar la salida”, afirmó Vallejos.

“Todos sabemos el tema precio, que el mercado no compensa ni es posible el comienzo de la zafra a los precios que hoy se manejan en el mercado. Por eso esta reunión, que trata de consensuar un valor que sea lógico y razonable para toda la cadena”, agregó.

Sin embargo, explicó que aún no se estableció un valor definitivo. "No se tiraron valores ni se consideraron costos. El costo que se hizo en función de la grilla del instituto está en el orden de los 358 pesos, sin el margen de rentabilidad. Por lo tanto, el precio debe mínimamente considerar ese costo y el margen de rentabilidad para el productor”.

En ese sentido, los valores actuales no llegan a cubrir las expectativas explicitadas por los productores. “Los valores de hoy, según el poco movimiento que hay, están entre los 200, 230, y 240 pesos. Debemos ser realistas, no cubren las más mínimas expectativas para la producción primaria”, detalló.

“El planteo es seguir el lunes o martes de la semana que viene, volver a juntarse. La semana que viene será una semana de definiciones y decisoria para el futuro de la presente zafra, que ya la tenemos encima”, comentó el director del organismo.

Otro factor que complica la situación del sector es la falta de herramientas del INYM para intervenir en la fijación de precios. “Desde el INYM, lamentablemente, en estas cuestiones no podemos hacer nada. Se sabe muy bien que el DNU 70/2023 nos quitó la facultad de poder fijar precios”, afirmó Vallejos.

Pese a esto, el organismo intentó aportar datos para orientar la discusión. “Hicimos un trabajo de costos que sirva como referencia, pero, en este sentido, lamentablemente nos encontramos atados de pies y manos, y esto da cuenta de las facultades que nos cercenaron desde el Gobierno nacional”, sostuvo.

El director del INYM también destacó el rol del sector cooperativo en la cadena productiva. “El sector cooperativo hace un esfuerzo supremo para tratar de darle el mejor precio posible a sus socios productores”, aseguró.

Sin embargo, advirtió sobre las dificultades que enfrentan en un mercado competitivo. “Debe entenderse que la competencia del producto terminado en góndola, por más esfuerzo que se haga, no puede ser indefinidamente en el tiempo. No se puede competir con quien paga o pagaría un 50% del valor de lo que hoy las cooperativas podrían pagarles a sus socios. En algún punto se va a perder, o al principio o al final, o con la entrega del producto, llámese materia prima, o con la competencia del producto terminado del paquete en la góndola”.

Además, remarcó la importancia del diálogo para encontrar soluciones en medio de la crisis. “Uno nunca deja el diálogo. Es necesario crear los consensos y los consensos se crean dialogando. No hay otra forma”, afirmó.