Yerbateros misioneros reclaman una mejora en los precios de la hoja verde

Familias de productores yerbateros se concentraron desde las primeras horas de hoy, a la vera de la ruta nacional 14, frente a la Cooperativa Yerbatera de la localidad de San Pedro, ubicada unos 250 kilómetros al centro de Posadas.

Los productores exigen el cumplimiento del precio por kilo de hoja verde fijado por el sector productivo del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).

Si bien el mercado está desregulado el organismo estableció una grilla que fijó el precio por kilo de hoja verde en $352,29, además del pago de un 30% de ganancia al productor. Sin embargo, los manifestantes aseguran que “varios secaderos continúan sin respetar dichos montos y que, junto a los grandes molineros están pagando unos entre 160 y 190 pesos el kilo de hoja verde puesta en secadero con plazos que llegan a los 30 y 60 días.

Ante este panorama, alrededor de 200 miembros de familias productoras, entre hombres, mujeres, niños e incluso ancianos, permanecerán en protesta a casi dos meses de la firma de un acuerdo entre las partes. Mientras los productores propusieron cesar los cortes de ruta y las protestas, las autoridades del Ministerio del Agro y la Producción se comprometieron a resolver el conflicto generado por los bajos precios abonados a los productores en secaderos.

De hecho, el ministro del Agro misionero Facundo López Sartori estuvo en Buenos Aires en reunión con funcionarios de los ministerios de Agricultura y Economía para plantear no solamente el tema precio sino también que el nuevo DNU que está preparando el gobierno nacional no afecte al INYM.

Los productores decidieron volver a las rutas y agudizarán la medida de fuerza con la toma de secaderos para impedir el ingreso de camiones con materia prima. “Esto se convirtió en una lucha difícil en la que hay diferencias entre unos y otros, pero lamentablemente decidimos llegar a esta situación por los bajos precios que nos pagan en secaderos por el kilo de hoja verde”, explicó el productor Omar Tabaczuk e declaraciones a la prensa provincial.

“Estamos protestando sobre la ruta porque no nos pueden pagar menos de $352,29, deben pagar eso más el 30% de ganancia al productor. También se llegó a esto porque los secaderos no nos acompañaron en la lucha y lamentablemente se tuvo que tomar esta medida a la que no queríamos llegar porque la idea era estar unidos, entendiendo que el bienestar es para toda la cadena productiva. Pero ante la indiferencia, hoy están jugando con los productores y con la necesidad de la gente”, aseveró Tabaczuk.

“Y confluyó: Nos vamos a dividir en grupos para marchar hacia los secaderos que están trabajando e impedir el ingreso de camiones y la entrega de hoja verde a precios por debajo de lo fijado”.