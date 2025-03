Paritarias: las estrategias de los sindicatos para evadir el tope del Gobieno

Enfocado en el combate contra la inflación, y convencido de que el costo salarial es una de las claves de esa lucha, el Gobierno decidió intervenir, vía el trámite administrativo de la homologación, en las paritarias entre empresas y sindicatos, siempre condicionando su aprobación a que los números no superen el tope que el mismo Ejecutivo marca y que es el de la inflación esperada para los siguientes meses, que siempre es a la baja.

Así, en el inicio del año busca que las negociaciones se estiren como mucho hasta el 2,3% para los siguientes tres meses, lo que implica aumentos menores al 0,8% en cada mes del periodo marzo - mayo.

Los sindicatos, por su parte, desmovilizados y desmotivados por el apoyo que, según las encuestas, recibiría el presidente Javier Milei, y abocados a la negociación permanente aún en condiciones de debilidad, buscan alternativas para sortear los límites impuestos por el Gobierno, sin por ello desacatar la orden presidencial y sin romper la paz social.

La realidad es que como la Secretaría de Trabajo no homologa acuerdos salariales que superen una pauta que se distribuya como tope en el 1% en marzo, 0,8% en abril y 0,5% en mayo, los gremios decidieron firmar con las empresas acuerdos que contemplen esos límites en los ítems remunerativos y sumar aumentos no remunerativos, sumas fijas y bonificaciones de diversa índole. Aunque también se dan casos de gremios que firman acuerdos paritarios por encima de la pauta oficial, y aunque saben que no serán homologados, tienen la palabra de las empresas de que los aumentos se pagarán puntualmente.

Uno de los gremios que cerró esta semana es el de Alimentación, que estableció aumentos mensuales acumulativos del 2% en febrero, 1,9% en marzo y 1,8% en abril, por arriba de los pautado oficialmente, pero con la concesión de "olvidarse" del mes de enero en el cómputo, por lo que la paritaria se transformó de trimestral en cuatrimestral. De todas formas, se acordó una suma de $30.000 por única vez.

Lo mismo sucede con los operarios de la industria avícola de la Federación de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (FTIA) que cerró un incremento del 5,% en marzo con una suma extraordinaria no remunerativa y por única vez de $65.000.

Maestranza también cambió aumentos remunerativos por sumas fijas. El aumento para el trimestre enero-marzo es del 5,97%, más el pago de $28.000 en viáticos.

El Sindicato Obreros de Maestranza de la República Argentina (SOMRA), que lidera Oscar Rojas, alcanzó un acuerdo de incremento salarial del 5,97%, en el marco de la paritaria para el trimestre enero-marzo del Convenio Colectivo de Trabajo 281/96. Además, el gremio logró el pago de $28.000 en conceptos de viáticos para el sector, que equivalen al 4,17% de los salarios conformados a diciembre de 2024.

En el caso de los Gastronómicos de UTHGRA, el acuerdo salarial - que ya fue homologado - implicó un claro retroceso. Se pasó del 16% para el periodo diciembre-mayo al 7,6% ordenado tal como quiere el Gobierno: 2% en diciembre, del 1,8% en enero, del 1,5% en febrero, del 1% en marzo, del 0,8% en abril y del 0,5% en mayo. Aunque se estableció un esquema de compensación retroactivo.

Otros sindicatos que buscan superar el piso no consiguen apoyo de la secretaría de Trabajo. Es el caso de Camioneros, donde la principal disputa es que vienen de aceptar un acuerdo paritario que quedó desfasado un 2% con la inflación por aceptar la pauta del Gobierno. Ahora reclaman un 8% para el trimestre -en línea con lo requerido por el oficialismo- pero con el agregado de un 2% en compensación por lo perdido. Sin embargo, el Gobierno se niega a aceptar una paritaria del 10%.