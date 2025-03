El Banco Central compró fuerte, pero las reservas bajaron igual

El Banco Central finalizó la jornada con compras neta de US$ 268 millones en el Mercado de Cambios y acumuló un positivo en el mes de marzo de US$ 494 millones.

No obstante, las reservas brutas internacionales informadas cayeron US$ 45 millones desde la jornada anterior hábil y quedaron en US$ 27.685 millones, en el día en que se conoció el DNU sobre el acuerdo que la Argentina firmará con el FMI y que redundó en la recuperación de algunas cotizaciones de las acciones de empresas argentinas tras el fuerte derrape de ayer.

Si bien el acuerdo es visto por el mercado como algo positivo, hay matices que explican la debilidad de la suba. Según Agustín Bilinskis, Business Development Manager at VT Markets, "el nuevo préstamo del FMI podría ser una herramienta para estabilizar la economía argentina, pero también refleja desafíos estructurales pendientes". Y a pesar de las declaraciones del ministro Luis Caputo sobre la imposibilidad de una devaluación, "la sostenibilidad del tipo de cambio actual es incierta y podría estar sujeta a ajustes según las condiciones impuestas por el FMI", argumenta el especialista.

Shutterstock

El índice Merval recuperó un 1% y se ubicó en 2.159.500 puntos, con acciones que cayeron más de 3%, como Comercial del Plata, y otras que mejoraron mucho, Banco Macro o TGS que treparon más del 2,5%.

Las ADRs argentinas que cotizan en Nueva York, en cambio, tuvieron una jornada muy positiva con subas generalizadas, salvo algunas excepciones.

El índice de riesgo país, que mide el J.P. Morgan, se ubicó en 723 puntos básicos, sin variaciones respecto del anterior registro.

En lo que respecta al mercado de cambios, el dólar blue cerró la jornada con una baja de 0,4% hasta $ 1220 para la venta. En tanto, el CCL también perdió posiciones un 0,4% hasta US$ 1226. El MEP mejoró apenas un 0,1% hasta $ 1230.

El dólar mayorista, en tanto, cerró a $ 1.066,5 por unidad, con un volumen operado en el segmento mayorista de US$ 608 millones y de US$ 558 millones en el Rofex.