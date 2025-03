En un mal día en los mercados, el BCRA cedió más US$ 350 millones de reservas

El Banco Central finalizó la jornada con compras neta de US$ 36 millones en el Mercado de Cambios, en medio de fuertes movimientos en los mercados mundiales que terminaron en enormes pérdidas para acciones argentinas. De esta manera acumula un positivo en el mes de marzo US$ 226 millones.

Las reservas brutas internacionales informadas, en tanto, cayeron US$ 354 millones desde la jornada anterior hábil y quedaron en US$ 27.730 millones. No obstante, la entidad continúa con reservas netas negativas por alrededor de US$ 7000 millones, a pesar de las compras diarias de divisas al sector privado.

ALF PONCE MERCADO / MDZ

Según el último informe de Fundación Capital, aunque el blanqueo implicó más de u$s 22.000 millones, "permitiendo un incremento en los depósitos en dólares del sector privado en unos u$s 15.000 millones entre septiembre y octubre, casi duplicando el stock previo". "En los últimos cuatro meses se advirtió un goteo prácticamente diario, mostrando una caída de los depósitos en

moneda extranjera de más de u$s 4.200 millones. Es decir, casi un tercio de la suba generada por el blanqueo".

Y sostiene que, "en parte gracias a la reciente dinámica de los préstamos en moneda extranjera, el Banco Central pudo realizar compras promedio diarias por US$ 81 millones desde comienzo de año. Sin embargo, las reservas netas continúan en terreno negativo (- u$s 7.000 millones considerando los pagos de Bopreal a 12 meses), con una reducción de las brutas desde enero (- u$s 1.400 millones)".

En la bolsa de valores, las acciones y los bonos argentinos en Buenos Aires sufrieron un fuerte golpe, tras la crisis provocada en los mercados por la noticia de que Estados Unidos entraría en recesión.

El índice Merval derrapó, finalmente un 5,5% y se ubicó en 2.138.846 puntos, con acciones que cedieron mucho más como Transener (-11,11%), Edenor (-9,4%) y Supervielle (-7,47%).

Las ADRs argentinas que cotizan en Nueva York tuvieron fuertes bajas en general y se destacaron Edenor con una pérdida de 10,5 y Supervielle 9,5%.

El índice de riesgo país, que mide el J.P. Morgan, se ubicó en 723 puntos básicos, con una suba de 31 puntos respecto del anterior registro.

En lo que respecta al mercado de cambios, el dólar blue cerró la jornada con una suba de 0,8% hasta $ 1225 para la venta. En tanto, el CCL también subió posiciones un 1% hasta US$ 1231, al igual que el MEP que ganó 0,6% hasta $ 1229.

El dólar mayorista, en tanto, cerró a $ 1.066 por unidad, con un volumen operado en el segmento mayorista de US$ 379 millones y de US$ 580 millones en el Rofex.