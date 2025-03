Acuerdo FMI: la ingeniería financiera que busca seducir al organismo para liberar fondos frescos

Tras semanas de intensas negociaciones para alcanzar un nuevo acuerdo con Fondo Monetario Internacional el Gobierno nacional está decidido a dar la puntada final, pero con una particularidad, que busca resolver la situación de los activos del Banco Central.

Aún no están los detalles finos pero la estrategia intenta convencer al organismo financiero multilateral que haga un importante desembolso, aunque no se sabe de cuánto pero que debería tener un piso no menor a los 11 o 12 mil millones de dólares. Son recursos necesarios para poder levantar el cepo cambiario este año, tal cual volvió a prometer el presidente Javier Milei.

El último viaje del presidente a los Estados Unidos la semana pasada para participar de la reunión de la CPAC, trascendieron comentarios positivos, tanto de la titular del FMI, Kristalina Georgieva, y la número dos del organismo Gita Gopinath, lo cual dio pauta de que las negociaciones están bien encaminadas.

La calve para cerrar a la brevedad un nuevo acuerdo es el hecho de que los dólares que desembolse el organismo irán en su mayor parte a "cancelar la deuda del Tesoro con el Banco Central".

Esta sería la "zanahoria" para convencer al staff del Fondo para acceder al desembolso. En las últimas jornadas habían trascendido algunos cuestionamientos internos en el Fondo para que si hubiera un desembolso no fuera a financiar "la fuga" la levantar el cepo, como ya pasó durante el gobierno de Mauricio Macri.

Tras explicar que el nuevo acuerdo con el FMI se girará al Congreso para que lo apruebe, tal cual hizo el cuerpo con otros acuerdos durante otros gobiernos, Milei insistió que el mecanismo propuesto buscar "restaurar los activos del BCRA", lo que reviste una "importancia estratégica".

Pero lo cierto es que el paso por el Congreso es una exigencia del Fondo, al que el Gobierno accede, lógicamente. Además, desde 2021 por ley el acuerdo debe pasar por el Congreso.