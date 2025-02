Rebote en los mercados, tras la tregua entre EEUU y México

Las acciones argentinas rebotaron. Tras la caída del día de ayer, debido a al acuerdo temporario entre Estados Unidos y México por los aranceles a las exportaciones. Tanto el S&P Merval, como los ADRs mejoraron sus performances y diario algo de aire al mercado local.

La noticia se sumó a otra que dio el presidente Javier Milei acerca del tope del 1 de enero de 2026 para desarmar el cepo cambiario.

El Merval mejoró un 1,9% hasta 2.531.169 puntos básicos, con acciones líderes que subieron hasta un 4,8%, Se destacaron Edenor (4,9%), Cresud (4,8%) y Loma Negra (4,1%).

BCRA. Noticias Argentinas

Entre los ADRs llamaron la atención Edenor que encabezó las ganancias con 5,3%, seguido por Banco Macro (3,1%), e YPF (3,1%).

El riesgo país medido por JP Morgan, en tanto, se terminó con una mínima baja hasta los 631 puntos básicos.

El Banco Central sumó US$ 9 millones en compras en el mercado libre de cambios, aunque las reservas internacionales brutas informadas mermaron US$ 29 millones hasta US$ 29.427 millones.

El dólar blue cerró la jornada con una baja del 0,4% hasta $1215. Los financieros, en cambios, subieron. El MEP mejoró 0,4% hasta $1184 y el CCL 0,3% haya $1199. El dólar mayorista culminó en en $1054,25.