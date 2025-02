Banco Central: qué medida permitirá un mayor acceso a los créditos en dólares

El Gobierno de Javier Milei tomó una decisión que puede ser bien recibida por las empresas que no generan dólares por medio de operaciones dentro del comercio exterior. La medida se concretó por medio de la intervención del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que publicó la Comunicación “A” 8202 en la que da detalles de la novedad.

Con la finalidad de fomentar la expansión del crédito y promover el desarrollo del mercado de capitales, la iniciativa consiste en flexibilizar las condiciones de otorgamientos de préstamos en la divisa para abrir el acceso a este tipo de financiación para todos los agentes de la economía; se trata de una opción que no estaba permitida.

Es válido recordar que esta posibilidad estaba restringida y solo al alcance de las compañías exportadoras que generaban ingresos de la moneda estadounidense. "El objetivo de la norma es flexibilizar el crédito en moneda extranjera siempre dentro del marco macro prudencial que establecen las normas de Basilea", aseguraron desde el BCRA.

En cuanto a los requisitos, se estableció una medida que busca proteger a los clientes de las entidades financieras que tienen sus ahorros en la divisa. Por lo tanto, la entrega de estos créditos sólo será posible siempre que los bancos consigan las sumas a través de la comercialización de Obligaciones Negociables (ON) o por medio de líneas de crédito obtenidas en el exterior.

Más allá de esta apertura, desde el BCRA se aclaró: "sigue vigente la restricción establecida por el artículo 23 del Decreto 905/2002 por el cual las entidades financieras sólo pueden prestar los depósitos en dólares de los clientes a las empresas que tengan flujo de fondos en moneda extranjera provenientes de directa o indirectamente de operaciones de comercio exterior".

Según el economista Guido Zack, Director de Economía de Fundar, esta decisión de la gestión libertaria permitirá que empresas que hasta ahora no tenían acceso a estos créditos puedan conseguirlos. Sin embargo, el especialista reconoció en comunicación con Ámbito financiero que existe un gran riesgo: ante una eventual devaluación, los tomadores de estos préstamos que no generan divisas, no podrán afrontar los pagos.

El experto advirtió que la proliferación de estos productos bancarios podría ser peligrosa debido a que las reservas netas están en cifras negativas. Si se le quita valor al peso y las cantidad prestadas son lo suficientemente grandes se puede generar una inestabilidad del sistema financiero en su conjunto. “En lugar de ir contra el depósito, va a ir en contra del capital del banco”, alertó.

Evolución de los créditos

La entrega de este tipo de préstamos en dólares registró un incremento del 17,8% durante enero de 2025. En términos anuales el salto representó un crecimiento del 233,5% en la cantidad entregada. Estos créditos tienen un stock de US$12.743 millones.

Esta suba fue impulsada por las líneas comerciales. Esta información surge de los datos publicados por Fist Capital Group. Según la financiera, los empresarios eligieron el financiamiento en moneda estadounidense antes que en pesos más allá de la apreciación cambiaria y las tasas positivas en términos reales.

Otro dato que vale resaltar es el incremento de los gastos en dólares por medio de las tarjetas de crédito. El ascenso marcó un récord que no sucedía desde el año 2002. Este fenómeno recibe el empuje de las operaciones en el extranjero por turismo y la adecuación del tipo de cambio para el pago de los saldos de los resúmenes.