El Banco Central sigue aspirando dólares y este viernes compró US$37 millones

Luego de conocerse este jueves el dato de inflación de enero, registrándose 2,2%, un dato mejor al proyectado por los mercados, y tras una ruega marcada por la volatilidad en los mercados financieros, el Banco Central de la República Argentina sumó este viernes 37 millones de dólares a las reservas internacionales.

El dato va en línea con lo ocurrido en la semana, en la que acumuló compras por US$ 283 millones, llegando a contabilizar en lo que va de febrero adquisiciones por US$ 861,50 millones. Con el dato de la última jornada de la semana las reservas brutas de la autoridad monetaria quedaron en US$ 28.798 millones.

Según fuentes del mercado el volumen operado en el segmento de contado ascendió a US$ 545,335 millones, mientras que en el Rofex se movieron US$ 383 millones.

Se destaca también que en la semana que acaba de terminar el tipo de cambio mayorista subió $ 2,50, el mismo ajuste final de la semana anterior, indicaron operadores.

Así el dólar mayorista quedó en $1055,25 para la compra y $1058,25 para la venta, una suba de 0,07% en la jornada.

Por su parte, el dólar oficial terminó en $1029,75 y $1087,85 para las puntas compradora y vendedora respectivamente, mientras que la cotización de oficial Banco Nación cerró en $1038,00 y $1078,00 para compra y venta.

En cuanto al dólar informal tuvo una baja de 0,41%, en $1200 para la compra y $1220 para la venta.

El dólar MEP, en tanto, cerró en $1185,34 por unidad, con una contracción de 0,20%, mientras que el CCL subió 0,05%, hasta $1195,04 por dólar.