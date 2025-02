El café más caro de Latinoamérica: los precios en Argentina no tienen techo

El debate sobre el tipo de cambio y el encarecimiento del mercado interno calienta las discusiones en las mesas de los analistas. Mientras el gobierno de Javier Milei defiende con énfasis la política económica que está llevando adelante, los expertos encienden las alertas respecto de la poca cantidad de divisas estadounidenses que hay en las reservas y la gran cantidad de pesos estancados en la economía.

“El dólar no está caro, los precios están adelantados”, aseguró en una entrevista hace pocos días el ministro de Economía, Luis Caputo y confirmó que no habrá devaluación. Lo cierto es que los consumidores argentinos sufren una tendencia ascendente en los valores que no es solo una apreciación de los economistas locales. Periodistas españoles realizaron un análisis comparativo entre lo que se gasta en el país y en las principales ciudades de Latinoamérica.

El relevamiento se llevó adelante en las ciudades de Bogotá, San Pablo, Santiago de Chile, la Ciudad de México y Buenos Aires y reveló la disparidad de los costos con los países que le quitaron valor a sus monedas. La conclusión a la que llegaron es que la Argentina lidera la lista de precios. “El café más caro de Latinoamérica”, tituló el diario El País de Madrid para publicar el trabajo que además desarrolla un análisis de la coyuntura económica actual.

“Para una hora de estacionamiento, el porteño gastará 4,5 dólares por hora, contra los dos dólares del mexicano o el colombiano. El patrón se repite en el litro de leche de primera marca o en una lata de Coca-Cola en el supermercado”, dice la nota que lleva la firma del periodista Federico Rivas Molina.

Además, agrega: “la brecha es especialmente amplia en un menú de mediodía en un restaurante céntrico: 18 dólares en Buenos Aires, contra un promedio de siete dólares en el resto de las grandes ciudades latinoamericanas. Los precios se disparan aún más en los casos de la ropa, los automóviles o los electrónicos, sectores que en Argentina están muy protegidos de la competencia externa”.

El articulo incluye una referencia al estado de los ingresos de los argentinos en comparación con el costo de vida que afrontan. “Ni siquiera compensa el salario mínimo, que solo es más alto, por poco, que el de Brasil, y está muy por debajo del de Chile o México”, explica el texto publicado el martes pasado.

El peligro de insistir con esta política monetaria

Más allá de la presión que enfrenta la gestión de Javier Milei ante la falta de acuerdo con el FMI y monto acotado de las reservas del Banco Central, el Ejecutivo defiende el esquema cambiario que está desarrollando y que le dio buenos resultados. Sin embargo, para los especialistas sostener la desaceleración de la inflación y el tipo cambiario hasta las elecciones genera ciertos riesgos.

“Si hay un acuerdo con el Fondo Monetario permitiría refinanciar los vencimientos que tiene la Argentina con los organismos y descomprimir el sistema financiero para llegar mejor a octubre con este esquema macroeconómico”, afirmó la economista Marina Dal Poggetto, titular de la consultora EcoGo, en una entrevista con el Canal A 24.

La especialista aseguró que el camino hasta los comicios va a ser largo y sinuoso si se pretende mantener el plan como hasta ahora y se animó a plantear dos escenarios: “si esos dólares aparecen, se vuelven a inyectar a la economía y el sistema respira. Pero si no se pacta, la presión va a recaer sobre la brecha cambiaría o en la compra de dólares que hace el Banco Central para mantenerla”.

Poggetto explicó que si bien hay fondos suficientes para afrontar el pago de deuda en los meses sucesivos, es necesario reforzar las arcas nacionales. “Tenés los dólares para pagar el grueso de los vencimientos en julio, para pagar el BOPREAL del Banco Central. Hay que pagarle al FMI y a los organismos, pero las reservas están en negativo y los pesos quedaron estancados”, recalcó.

“El esquema dejó de acumular moneda estadounidense en la cuenta corriente en mayo y el mercado se puso nervioso. A partir de octubre volvió a comprar dólares gracias al blanqueo de capitales y aumentaron los depósitos en el sistema financiero. Hay una reserva que no recibió divisas en un año pagando deuda en el sector privado”, señaló la especialista respecto de la situación actual de los recursos.

Las posibilidades de alcanzar un acuerdo con el FMI desataron un fuerte debate en los últimos días y el eje parece estar en la forma de conseguir divisas que implementa Argentina. Al respecto, la economista señaló: “hay una contradicción entre los deseos del Gobierno de mantener este esquema cambiario hasta la elección -que le asegura la baja de inflación, la remonetización y el crecimiento- y lo que quiere el Fondo, que es que se acumulen dólares por medio de la cuenta corriente”.